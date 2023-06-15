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侯友宜會晤漢學家黎安友　深談1小時兩岸關係防台海衝突

▲▼ 美國重量級漢學家黎安友教授與侯友宜就兩岸情勢及美中台關係交流意見。 。（圖／新北市政府提供）

▲美國重量級漢學家黎安友教授與侯友宜就兩岸情勢及美中台關係交流意見。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

美國知名漢學家、哥倫比亞大學政治學系教授黎安友（Andrew J. Nathan）昨（14）日親赴新北市政府拜會市長侯友宜，雙方交換對當今兩岸情勢、美中台關係的看法。侯友宜重申，未來如果當選總統，將以中華民國憲法為基礎，重啟和對岸的事務性對話溝通及合作，致力維持現狀以降低兩岸緊張情勢。

黎安友提出，現階段中國大陸就台灣問題是採取「戰略耐心」策略，而他觀察到習近平是「謹慎的冒險者」，從中共在南海及釣魚台的作為，可以知道習近平對兩岸問題不可能靜觀其變。

侯友宜則點明，台灣目前最大的危機是政府不願意和對岸溝通、改善兩岸關係，為避免對岸的戰略耐心下降、冒險動機增加，侯市長強調，中華民國憲法是台灣社會的最大共識，他會以憲法作為推進兩岸事務性交流對話的基礎，重新建立兩岸的互信及合作，降低當前緊張局勢，以維護台海及區域安定，爭取台灣人民最大的福祉。

▲▼ 美國重量級漢學家黎安友教授與侯友宜就兩岸情勢及美中台關係交流意見。 。（圖／新北市政府提供）

新北市府指出，黎安友研究中國問題長達半世紀，本次應台北論壇基金會邀請，將於16日以「如何防止台海衝突（Deterring the Conflict in the Taiwan Strait）」為題發表演說，希望為台海安全提出解方。台北哥大校友會15日特別在新北市政府大樓舉行晚宴歡迎黎安友，侯則提前安排1小時與黎安友私下會晤，交流彼此對兩岸及美中台關係的觀察及想法。

黎安友1971年獲得哈佛大學政治學博士學位，並從1971年起於哥倫比亞大學任教。此次黎安友拜會侯友宜，除了新北市秘書處處長饒慶鈺陪同，中華民國國際關係學會會長暨政治大學外交系教授盧業中、台灣大學政治系教授左正東等國際關係學者也共同與會討論。

▲▼ 美國重量級漢學家黎安友教授與侯友宜就兩岸情勢及美中台關係交流意見。 。（圖／新北市政府提供）

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