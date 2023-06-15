組「政黨輪替大聯盟」惹議？　羅智強突取消記者會：我沒說不支持侯

▲國民黨立委參選人羅智強取消「政黨輪替大聯盟」記者會。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委參選人羅智強今（15日）拋出要組「政黨輪替大聯盟」，認為不管是總統參選人侯友宜還是柯文哲，或任何人當總統都是次要問題，首要問題是政黨輪替，並原訂明日上午舉辦記者會說明。然而羅智強辦公室晚間7時51分告知媒體，取消明日記者會；至於原因則會於明早8時在羅智強臉書上說明。

羅智強15日接受媒體人王淺秋專訪時，拋出要組「政黨輪替大聯盟」，除做出上述表示外，羅也說，政黨輪替也許不是國民黨重返執政，可能是其他政黨上去，也可能是聯合政府。對於「政黨輪替大聯盟」，羅辦下午更預告將於16日上午10時40分舉行記者會；然而晚間7時51分又告知媒體，取消明日記者會，未來會以更漸進式、更能凝聚共識的方式的來進行。至於記者會取消原因，羅智強辦公室表示明早8時會在臉書說明。

另外，羅智強也強調自己專訪時並沒有說自己不支持侯友宜，以政黨輪替為首要目標的意義是，侯要努力去證明自己是最能帶領第三次政黨輪替的人，同樣的，柯文哲也得證明。羅智強還說，「我也在節目中說過，我是國民黨的一分子，我有情感上和身分上的義務支持侯友宜，但台灣現在最需要的不是羅智強個人的情感」。