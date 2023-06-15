民進黨黨工涉性騷3案　李晏榕：明開記者會公布調查結果

▲民進黨性平部主任李晏榕。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

政壇「＃MeToo」風暴延燒，民進黨性平部主任李晏榕15日表示，明（16日）將舉行記者會，向外界說明各個性平案件的調查結果，以及內規修正重點。至於外界關注，性平部開設專屬信箱後，是否有接獲其他性騷擾案件？李說，有些針對黨員的案件，將由地方黨部進行黨紀處理。

民進黨上周五公布首起性騷案的處理結果，針對前婦女部黨工指控合作廠商導演「輝哥」摸胸，確認時任婦女部主任許嘉恬確有行政疏漏，至於當時有督導之責的前副秘書長林飛帆，其處置與中央黨部既有規定並無相違背之處。

另針對其餘黨工被指控性騷擾案，包括前黨工遭同仁「陳右豪」性騷擾，還被上司蔡沐霖刻意刁難；時任組織部副主任「林男固」遭控性騷擾；前青年部工讀生遭性騷等3案，李晏榕今天下午受訪說明，明天將舉行記者會，向外界報告案件調查結果，還有各個內規修正重點。

媒體詢問，目前幾個被指疑涉性騷的案子，包括行政院前政務顧問鄭宏輝、前組織部副主任林男固等案，都是事發後就叫他們離開，但當事人是否有救濟管道？李晏榕說明，回歸到民進黨內規「中央黨部黨務工作人員服務辦法」，黨工涉性騷一律記大過，而目前修正內規的方向，考量性騷擾有很多不同的樣態、嚴重程度，一律都怎麼樣可能會違反比例原則。

李晏榕表示，前提是，這部分必須經過性騷擾申訴處理委員會決議，才會有後續的懲處，不過，依照法律，暫停職務、革職是知悉之後就要做的補救措施，這部分確實是，如果沒有做也是有可能違反《性別工作平等法》的，所以可能要看，該措施是暫時性或永久性的，這都可以再做討論，明天將會統一向外界報告。

另有媒體關注，這段時間是否還有收到其他申訴案，李晏榕說明，目前有，不過內容不是針對黨工或前黨工，而是針對黨員，這部分可能會視實際情形和當事人意願，由地方黨部進行黨紀相關的處理。