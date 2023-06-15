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警察節搞創意　波麗士花12小時131km...騎出驚人美麗圖案

▲▼台中市警察局松安派出所副所長石松衢花了12個時、131公里，騎出驚人美麗圖案慶祝警察節。（圖／台中警方提供，下同）

▲▼台中市警察局松安派出所副所長石松衢花了12小時、131公里，騎出驚人美麗圖案慶祝警察節。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

今天6月15日是第44屆警察節，相較於其他單位聚餐、送禮等方式慶祝佳節，台中市警察局第五分局松安派出所副所長石松衢日前在台中市騎了12小時自行車、長達131公里穿梭街道，騎出的軌跡浮現出象徵警察的鴿子，同時也寫出台中市政府警察局第五警分局的英文「5th Precinct, Taichung City Police Department」，驚人美麗的圖案，不但表露對工作的熱忱，更顯示出令人驚嘆的創意。

▲▼台中市警察局松安派出所副所長石松衢花了12個時、131公里，騎出驚人美麗圖案慶祝警察節。（圖／台中警方提供，下同）

石松衢在台中市服務滿20年，前年任職刑警大隊時，曾在市區跑出「反詐騙」軌跡，去年也跑出「雙十節」軌跡慶賀國家生日，今年選擇在警察節前夕，再次以特別的方式慶祝警察節，也為自己的第20年留下紀錄。

石松衢在台中市街道地圖畫出一隻飛翔的鴿子，里程數將近80公里，但他覺得還不夠，於是加碼描繪第五分局的英文「5th Precinct, Taichung City Police Department」字樣，希望藉此更深入見識不同地區街道特色，儘管時間和里程相當具有挑戰性，但石認為「現在不做到，以後做不到」，於是利用休假時挑戰完成這個奇想。

他在騎乘過程中也意外發現，總共經過永興所、立人所、何安所、交大二中隊、四平所、水湳所、西屯所、市政所、黎明所、大墩所、公益所、南屯所、正義所、繼中所、合作所、育才所等16個警察單位，創意的軌跡不但達到慶祝的目的，更巧合的融入友軍單位，令人讚嘆連連。

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