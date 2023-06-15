615挺警察！「支持警察是執政者應有態度」　侯友宜籲提升科技裝備

記者崔至雲／新北報導

今天6月15日是警察節，警察出身的國民黨總統候選人、新北市長侯友宜今（15）日表示，身為30年警察工作的一份子，他感同身受在第一線作戰時，面對外面越來越嚴峻的挑戰，要維護治安還要執法順利的挑戰。呼籲政府要給予警察力量，讓他們捍衛治安，「支持警察、照顧人民，是每個執政者應有的態度」。

▲侯友宜出席「貴子坑溪河川環境營造計畫」開工典禮 。（圖／記者許靖騏攝）



侯友宜今日出席「貴子坑溪河川環境營造計畫」開工典禮，面對媒體問到今日警察節，侯友宜先預祝警察弟兄平安健康。他接著說，身為30年警察工作的一份子，他感同身受，在第一線作戰的警察，面對外面越來越嚴峻的挑戰，如何維護治安底下執法順利，保護自己的安全是警察共同心聲。

侯友宜說，政府對於為台灣做事的警察弟兄，不論是在裝備、科技都要做好提升，對於工作生活環境作息，也要給予更好的支持，在勤務的運作、在職場上也可以有更多資源，這些都是警察弟兄深深的期待。

侯友宜呼籲政府，軍人作戰時要給予支持，警察也一樣，政府應給他力量，讓他們更有力量的捍衛治安，近期槍枝高盛，這些年來也造成多位員警殉死，這些斑斑血跡要永遠記得，如果治安做不好，不是警察犧牲而已，也將造成人民更大傷害，政府要聽進去，「支持警察、照顧人民，是每個執政者應有的態度」。

