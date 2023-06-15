【廣編】科博館《驚心洞波》特展　揭開黑洞、重力波之謎

【廣編特輯】

圖、文／國立自然科學博物館提供

人類於1970年代首次確認黑洞存在，「黑洞」的發現在科學上有什麼重大意涵？國立自然科學博物館6月14日重磅推出《驚心洞波：黑洞暨重力波》特展，透過科學與藝術結合，深入淺出引領觀眾認識「黑洞」、「重力波」等現代物理概念，同時展示臺灣在天文物理學上的科學研究貢獻與未來展望。

《驚心洞波》以科學為底、藝術為體規劃3大主題：「宇宙的無底深淵—黑洞」、「時空的交響曲—重力波」、「藝術與科學的融合匯聚—奇異點劇場」，循序漸進介紹黑洞形成過程與種類、重力波的本質和探測原理。

觀眾可從時空廊道進入展場，光影變化、時鐘牆設計彷彿走進時空扭曲空間，抵達黑洞深處進行探索。大型互動式展具「重力透鏡照相機」模擬光線接近黑洞時，因重力而扭曲的型態。「黑洞攝影師」可選擇望遠鏡數量和距離，嘗試如何將黑洞拍得更清晰。現場打造一座「奇異點劇場」以沉浸式聲光效果，認識音樂和天文現象的連結，還能與重力波互動。

《驚心洞波：黑洞暨重力波》即日起開展至2024年4月27日，展期間每月有一場系列講座，邀請到科博館前館長、現任科學人雜誌總編輯孫維新、中央大學天文研究所博士後研究員蔡安理、中興大學物理學系教授張雨晏等講師，帶領觀眾探索踏入重力波和黑洞的世界。

