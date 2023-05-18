快訊／台中科博館也收恐嚇信　「9顆炸彈5／18引爆」

▲不只高雄，台中也傳出科博館收到炸彈恐嚇email，現場無發現疑似爆裂物，警方今天早上仍派員加強巡查。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

高雄市觀光局長18日上午收到不明恐嚇信，壽山動物園因此緊急疏散遊客。台中市警察局長李文章今天在議會接受市議員李中質詢時透露，台中昨天也收到炸彈恐嚇信件。據悉，國立自然科學博物館17日在閉館後收到2封炸彈恐嚇email，模式跟高雄相同，炸彈將在18日上午11點引爆，警方獲報後，出動警犬隊、偵爆小組等到現場搜索數小時無發現炸彈，今天科博館正常營運。

▲國立自然科學博物館也接獲炸彈恐嚇email。（圖／資料照片）



據悉，恐嚇信件主旨直接寫明「遙控炸彈已經安裝在國立自然科學博物館」，因內容提及「9顆遙控炸彈已經安裝」，科博館不敢大意立即報警，已提供信件給警方追查IP位置，初步掌握IP在境外。

▲科博館17日閉館後收到恐嚇信件，立刻報警，警方經過2、3小時搜索後確認無疑似爆裂物。（圖／科博館提供）



國立自然科學博物館也發出聲明表示，昨（17日）17點31分從諮詢信箱收到一封恐嚇信，內容提及炸彈，館方第一時間即向轄區派出所報案，也通報教育部校安中心及終身教育司。

警方指出，昨傍晚獲報後立即派員到科博館搜索2、3個小時，確認沒有疑似爆裂物。今天科博館518日正常開館，上午8點半至11點警方也加派員警到博物館加強巡察。

科博館強調，昨（17）日收到恐嚇信時觀眾均已離場，工作人員也完成清場。警方抵達後與館內工作人員歷經1個多小時，於19點20分清查完全館各角落，確認沒有任何可疑物品。