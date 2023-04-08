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科學家首次發現「黑洞在太空中狂奔」　催生出全新恆星

▲▼ 耶魯大學太空學家宣布發現一個巨大的黑洞正在太空中疾馳，留下長達20萬光年的新生恆星軌跡。圖為根據哈伯望遠鏡觀測結果繪製的黑洞。（圖／翻攝自NASA網頁）

▲太空學家發現一個巨大黑洞正在太空中疾馳，留下長達20萬光年的新生恆星軌跡。圖為根據哈伯望遠鏡觀測結果繪製的黑洞。（圖／翻攝自NASA網頁）

中央社洛杉磯7日綜合外電報導

耶魯大學太空學家宣布發現一個巨大的黑洞正在太空中疾馳，留下長達20萬光年的新生恆星軌跡。NASA表示，這是史上首個發現的「狂奔」黑洞，但可能不是唯一一個。

法新社報導，這個超大質量黑洞可能誕生於一場奇異的「星際撞球遊戲」，它正在黑暗中橫衝直撞，半路上更闖進了氣體雲。

在不可思議的力量作用之下，這種氣體正在形塑新恆星的軌跡，而這些恆星已被美國國家航空暨太空總署（NASA）強大的哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）上的相機給捕捉了下來。

耶魯大學（Yale University）學者多肯（Pieter van Dokkum）說：「我們認為我們在黑洞的後面看到了尾流，氣體在那裡冷卻並且能夠形成恆星…我們看到的是餘波，就像船隻行經後的尾流，我們看到的則是黑洞的尾流。」

研究人員認為，黑洞的運動可能使氣體爆炸且升溫。多肯說：「黑洞穿過氣體時產生的超音速、超高速撞擊，令前方的氣體產生劇烈震動。」

科學家們認為，這個黑洞是從一個天體「三角戀」中被逐出，此後才開始橫衝直撞。

天體運行理論認為，三角戀中的2個星系可能自5000萬年前合併，令兩個超大質量黑洞聚集在一起，兩個黑洞和諧地繞著彼此旋轉，但第3個星系和自己的黑洞相撞，形成不穩定且混亂的場面，最終其中一個星系高速噴射出去，速度快到足以在14分鐘內穿梭於地球和月球之間。

觀星人士指出，這一切都是非常遙遠的事，我們所處的地球無須擔心；另外，這也是很久以前的事了，當時宇宙的年齡只有現在的一半，我們之所以現在才看到，是因光到達這裡需要時間。

NASA表示，雖然這是史上第一個發現的「狂奔」黑洞，但很可能不會是唯一一個。

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