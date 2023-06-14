全台7大「正妹女警」一次看！超Q女警撞臉林明禎　粉絲嗨：已戀愛

▲15日是台灣警察節，全台有許多正妹女警。（合成圖／翻攝IG、PTT）



記者柯振中／綜合報導

6月15日是台灣的警察節，雖然是以警察命名的節日，但當天各員警還是會努力值勤、維持社會治安與交通。對此，《東森新媒體ETtoday》特地為您整理「全台最正警花」地圖，讓觀眾在替警察加油打氣的同時，也能看得眉開眼笑。

重機天使––林思妤

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林思妤是台北市警松山交通分隊警員，去年底因為一張騎乘重機的回眸照而爆紅，擁有精緻、神似女星連俞涵的五官，及高挑的身材，將許多粉絲迷得神魂顛倒，儘管已經當了媽咪，仍舊讓人看一眼就無法挪動視線。

鷹眼女警––許恬恬

今年31歲的許恬恬從警專30期畢業，至今已服務9年，去年某天執行勤務時，發現轎車形跡可疑，主動攔檢後逮捕通緝犯，當晚又抓到了40歲女子攜帶毒品，連破兩案讓她瞬間爆紅，美麗深邃的眼睛加上積極敬業的工作態度，讓人忍不住心生愛憐。

鋼管舞女神––蕭學逸

蕭學逸在新北市警蘆洲分局任職，先前就曾因美麗的外表，登上「全台正妹女警地圖」，而她除了穿上制服的模樣十分迷人以外，私底下也十分各式舞蹈，大跳鋼管舞的模樣更是令人鼻血直噴，眼睛都不曉得要放哪裡。

表特版仙女––韓淳羽

在新北市警婦幼警察隊任職的韓淳羽曾是PTT表特版常客，去年拍攝了《家裡有詭》的反騷擾影片，在裡面擔任女主角，雖然影片前段以驚悚的手法詮釋，但韓淳羽亮麗的外表仍受到許多關注，更是有男警喊著「想要調單位」，可見魅力有多誇張。

童顏女神––蔡尹齊

大學就讀應用外語系的蔡尹齊，因為希望有份穩定的工作，因此參加警察特考，順利穿上警服，而她清秀可愛的五官神似大馬女神林明禎，加上擁有一副好歌喉，在IG上擁有無數追蹤，也讓人驚呆直呼「這怎麼可能是警察」，可愛的鄰家女孩模樣讓人直呼已戀愛。

最美巡官––黃佩紋

過去曾在三重分局擔任巡官的女警黃佩紋，除了職業是充滿正義感的波麗士大人，本身還是個柔道高手，不但曾代表台灣參加世界警察運動會，還獲得了3金1銅的好成績，可愛的外表下隱藏了無與倫比的爆發力，巨大的反差瞬間迷暈許多粉絲。

霸氣女警––謝欣宜

謝欣宜從警專第35期畢業以後，就在新北市警蘆洲分局延平派出所任職，去年8月三重某私立高職發生學生糾紛，一群人在派出所附近鬥毆，謝欣宜抵達現場後，立即霸氣大喊「趴下」，敬業的模樣讓許多網友感到震撼，IG粉絲也因此增加不少。