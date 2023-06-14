歡慶警察節　雲縣警局表揚模範警察、刑事鑑識楷模

▲雲林縣警局警察節慶祝大會，包含雲林縣長張麗善、立法委員林文瑞、雲林地檢署主任檢察官朱啟仁、雲林縣調查站主任李青峰、雲林縣警友會理事長吳政憲等來賓共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局為嘉勉及感謝警察同仁及協勤民力平日對維護治安及交通工作貢獻，於6月15日警察節前提早舉行慶祝大會，由縣長張麗善蒞臨主持，會中對於2023年新任民防、義警、義交協勤民力團隊幹部、模範警察、鑑識楷模及獲頒警察獎章的同仁分別頒發派令、聘書、獎狀、獎牌。

2023警察節慶祝大會由雲林縣長張麗善頒發派令及聘書予民防總隊副指揮官張炳耀、大隊長蘇振毅、義警大隊大隊長謝奇峯、義交大隊長張松竹等14名人員；頒發第59屆模範警察予刑事警察大隊科偵隊分隊長林益生、偵三隊小隊長鄭鉛森；第16屆刑事鑑識楷模為鑑識科巡官黃學仁；另資深績優警察獎章代表則頒發予虎尾分局副分局長李志文、西螺分局偵查隊長張政弘及北港分局組長吳建德等25人。

▲雲林縣警局頒發第59屆模範警察予刑事警察大隊科偵隊分隊長林益生、偵三隊小隊長鄭鉛森。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林張麗善致詞指出，相當肯定今年得獎同仁於破獲各類重大刑案及刑案勘查等工作的表現，也感謝林故廷局長帶領所有警察同仁無私奉獻、不分晝夜，替雲林縣民營造更安定、祥和的生活環境，也對參與維護社會治安及交通秩序奉獻犧牲的義警、民防、義交、警察志工、警友與守望相助隊等夥伴們，致上最崇高的敬意。

▲雲林縣警局頒發第16屆刑事鑑識楷模為鑑識科巡官黃學仁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局長林故廷表示，警察是專業工作，用專業才能節省人力，必不負使命，帶領團隊將雲林的治安及交通整頓好。縣長張麗善亦於最後強調，縣府會一直當警察局堅強的後盾，讓警察同仁能更無後顧之憂的履行職責，以「雲林上場、加速前進」之信念，持續推動各項警政工作。

▲雲林縣警局資深績優警察獎章代表頒發予虎尾分局副分局長李志文、西螺分局偵查隊長張政弘及北港分局組長吳建德等25人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）