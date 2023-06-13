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嘉義市警察節新創舉　著制服出示服務證免費看電影

▲▼ 嘉義市警察節大會。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉義市警察節大會。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市警局6月13日舉辦警察節慶祝大會，由市長黃敏惠親自主持，由市長黃敏惠頒發獎狀給模範警察、資深績優員警、績優協勤民力與志工等員，同時向所有警察同仁辛勤付出表達敬意，也叮嚀同仁執勤時務必留意執勤安全。

▲▼ 嘉義市警察節大會。（圖／嘉義市警局提供）

獲獎人員中，榮獲今年全國模範警察獎項的小隊長戴志宏，從事警察工作32年，歷任警員、偵查佐、小隊長等職務，110年間偵破多起地下匯兌集團、詐騙集團、販毒集團及檢肅治平對象等不法案件，獲此殊榮，可謂實至名歸。

▲▼ 嘉義市警察節大會。（圖／嘉義市警局提供）

市長黃敏惠表示，嘉義市政府警察局的戮力付出有目共睹，《遠見雜誌》最新公布的施政滿意度調查結果中，本市「警政治安」滿意度高達84.8%榮獲本島縣市組第1名殊榮，滿意度更較去年提升1.6％，可見嘉市警團隊表現深獲市民肯定。另期許治安團隊持續推動警政業務革新，透過「偵防並重」、「科技建警」及「警民合作」等多項措施，共同打造幸福城市嘉義市。

▲▼ 嘉義市警察節大會。（圖／嘉義市警局提供）

為慰勞員警平日執勤辛勞，嘉義市政府警察局在警察節前夕首創「包廳欣賞電影」活動，於6月13日至15日在當地知名影城舉辦，警察局員工只要著制服或出示服務證，即可免費入場，也讓員警備感新奇與窩心，並冀望藉此能使同仁放鬆身心，提升對警察工作榮譽感及團隊向心力。

此外，警察局除於6月13日、14日2天商請台南捐血中心出動捐血車辦理公益捐血活動外，現場另結合市府社會處推行免費視障按摩體驗活動，更商請知名咖啡專賣店於警局大廳進駐行動餐車，一系列豐富活動可謂歷年之最，為的就是要慰勞員警執勤辛勞及鼓舞士氣，期勉員警能持續為嘉義市的治安與交通工作貢獻心力。

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