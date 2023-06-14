慶祝警察節！　屏東枋寮2警分局宣導交安+詐騙...還捐血支持公益

▲屏東警分局捐血活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

慶祝警察節，屏東警分局及枋寮警分局分別在警察節前夕舉辦捐血活動，希望透過該公益活動，表達對社會的關懷，並呼籲民眾支持響應，一同挽袖捐血，同時還進行詐騙、交安宣導。

屏東警分局捐血活動在分前舉行；分局長蔡培元表示，捐血救人之善行與警察守護者的角色相契合，這次捐血活動，除了員警及眷屬來參與外，也號召警友會、義警、義交、民防、志工等民力踴躍捲起衣袖捐熱血，並特別感謝屏東都城隍廟贈送精美禮品「母子鱷魚拖鞋」給捐血同仁，大家讚不絕口。

配合這項活動，屏警分局交通組及偵查隊也利用這個機會宣導「路口停讓安全、禮讓行人」等交通安全觀念及針對假網路購物、投資詐財、解除分期付款、假愛情交友及假親友等5個常見詐騙手法，向民眾宣導並強化防詐意識，期能將防制詐騙及禮讓行人觀念更有效傳達民眾，並增進警民關係。

▲枋寮警分局捐血活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮警分局則在枋寮火車站前辦理「警察節捐血」活動，表達對社會的關懷將熱心公益化作具體行動，更期望拋磚引玉使更多民眾響應捐血活動以紓解血荒；另枋寮分局偵查隊及交通組也在活動現場向民眾進行反詐騙宣導及「車輛慢看停，行人停看聽」交安觀念宣導，希望透過這次公益活動，將犯罪預防及交通安全觀念更有效地傳達給民眾，拉近警民關係。