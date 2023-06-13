慶祝警察節！台中刑大辦慰勞餐會　創意菜名「真相大白灼蝦」

▲台中市刑大為慶祝警察節，今日舉行慰勞餐會。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

6月15日警察節即將到來，台中市刑大為慰勞同仁，特別在今（13）日舉行餐會。台中市刑大大隊長林明佐感性表示，這不是一件容易勝任的工作，也是困難的挑戰，各位用無比的專業和責任心偵查案件，讓案件的被害人和社會治安能夠從口號變成現實，每位同仁的奉獻和付出都是刑大最寶貴的資產。

餐會菜色齊全，還有菜名也相當趣味，有「櫻定破案櫻桃鴨」、「績效長紅燉牛肉」、「水落石出檸檬魚」、「真相大白灼蝦」和「滿載而歸南瓜炒飯」等等，搭配知名飲料店的茶和咖啡，讓「刑事伯」、「刑事姨」可以充電之後再出發！

林明佐開場致詞表示，各界對於治安的期待，都更勝以往，每位同仁都要付出比以往更多的投入，才能夠達成任務、完成工作目標。面臨各種複雜的情境和狀況，必須要在最短的時間內，做出準確的判斷。

林明佐說，這不是一件容易勝任的工作，也是困難的挑戰，各位用無比的專業和責任心偵查案件，讓案件的被害人和社會治安能夠從口號變成現實，每位同仁的奉獻和付出都是台中市刑大最寶貴的資產，再次向每一位同仁表達我最深切的謝意，也祝同仁工作順利，闔家健康平安。