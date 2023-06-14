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企鵝妹遭貨車司機怒譙！高雄行人地獄全被錄　網友嘆：丟臉到國外

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

▲企鵝妹過馬路遭貨車司機嗆。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

記者崔子柔／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」柳允進在台灣的徒步環島旅程，目前已經進展到高雄，因為12日下著大雨，她決定暫停進度，多留在高雄一天，結果當天在高雄市過馬路時，被一名貨車司機嗆「快過馬路啦，還在那邊直播」，引起熱議。

台灣被CNN評為「行人地獄」後，全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務，不過企鵝妹的直播內容再度讓台灣的交通狀況登上國際舞台。

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畫面中可見，企鵝妹一手撐著傘，一手拿著手機直播，正在穿越高雄市三民區九如二路跟自立路路口，一輛藍色貨車要從企鵝妹身後右轉，司機則搖下窗對她喊，「快過馬路啦，還在那邊直播」。

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

▲企鵝妹被罵後回頭看一眼。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

企鵝妹先是露出皺眉表情，後來睜大眼睛回頭看了一眼，但疑似因為聽不懂對方說什麼，沒有做出其他反應。

臉書粉專「交通安全唬平安2.0」PO文發出片段，稱「直播間中，國際再次見證我國駕駛的野蠻水準」，不少網友則留言表示，「讓世界看見台灣的野蠻」、「道地又熟悉的人情味」、「感謝企鵝妹冒著生命危險來台走路推廣台灣交通地獄」、「丟臉丟到外國去」、「世界怎麼跟得上台灣」。

▼企鵝妹來台徒步環島，話題不斷。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 暗黑破壞神4 企鵝妹一日店長。（圖／記者黃克翔攝）

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關鍵字：

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