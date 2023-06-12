行人地獄！母嬰過馬路「車不讓還加速」　報警氣炸：死人才處理？

記者張君豪、莊智勝／新北報導

又見行人地獄！新北市汐止區一名媽媽控訴，9日上午7時55分許在福德二路路口斑馬線準備過馬路，但卻完全沒有車要禮讓，甚至還有一輛廂型車加速通過，嚇得她立刻停下腳步，場面險象環生；更令她氣憤的是，事後向警方舉發，對方竟要她拿出手機錄影存證，氣得這位媽媽直呼「要死人才能處理嗎？」

▲媽媽揹嬰過馬路，站在斑馬線上等候許久，沒有車願意禮讓。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

該名媽媽在臉書社團「汐止集團」PO文表示，當時揹著嬰兒在福德二路路口斑馬線上準備過馬路，由於適逢上班尖峰時段，路上車流相當大，但她站在斑馬線上，卻沒有一輛車願意禮讓，最後還是因車流太多、前方回堵，車速放緩後她才終於有機會過馬路。但這位媽媽才剛走出一半，對向一輛廂型車還踩下油門加速通過，嚇得她連忙停下腳步，直呼「還好沒有小跑步方式過馬路，否則今天躺在醫院急救的，會是2條生命，一個還是出生9個月大的嬰兒！」

更讓媽媽氣憤的是，事後前往警局舉發，但警方竟然要求她拿手機錄影存證，媽媽氣得當場回嘴「我行人走斑馬線要怎麼拿手機錄影？光這樣就違規在先了吧？」結果警方竟又改口要她買密錄器，還質疑她沒有舉手示意來車停下，讓媽媽當場傻眼，怒轟「揹著嬰兒、手上又拿托嬰用品跟包包，最好能舉手示意。我已經有生命安全，人在馬路中間，難道還要提供啥，來報案就是希望能有相關報案單，才好去跟附近店家請求調閱監視器，沒事誰會給你調閱？我今天就是多注意了，但還是差點被撞，要再來一次母子走斑馬線過馬路被撞死，死人才能處理嗎？」

對此，汐止分局警方也在PO文下方留言回應，「有關貼文反映有車輛未禮讓行人情事，本分局將派員加強取締，如有相關違規影片提供，也可上傳新北市交通違規舉發系統，將有專人服務，也提醒各位行經路口及行人穿越道務必減速停讓行人，避免交通事故發生，謝謝大家。」

▼媽媽過馬路走到一半時，對向竟還有車在路口踩油門加速。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）