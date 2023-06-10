行人走斑馬線險遭撞！銀車看到人「按喇叭衝過」　影片讓人超怒

記者柯振中／綜合報導

台灣先前時常發生車禍，因此出現了「行人地獄」的稱號，政府為此加重不停讓行人的罰則，想遏制這種歪風。不過，一名男子9日騎車行經內湖環山路一段時，發現有對男女正在過馬路，走到一半卻有輛休旅車無減速、按喇叭通行，險些釀成車禍，恐怖的影片曝光，讓不少網友氣炸了。

這名男子在「爆怨公社」分享一段影片，他9日騎車行經環山路一段的T字路口時，有一對男女正在過馬路，當時看見車輛停讓，於是加快步伐想要通過。

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▲行人看到一輛廂型車停讓，於是加速通行。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



沒想到，這時候右側車道突然有輛休旅車駛出，不但沒有減速、險些撞上行人，甚至還鳴按喇叭繼續向前衝，恐怖的模樣令人捏了把冷汗，所幸這對男女反應夠快，才沒有被撞上。

▲▼這時旁邊又有輛銀色休旅車出現，看到行人也沒有減速，而是按著喇叭通過。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



行車紀錄器影片曝光後，引起許多討論，不少人留言痛罵，「駕照用雞腿患的不易外」、「用走的真的人就沒了」、「在台灣開車殺人，罰則比拿刀殺人還低」、「這種時候愛罵行人的都很安靜」、「對行人按什麼喇叭？汽車根本沒減速，該檢舉」、「垃圾車，一路路肩行駛。」

事實上，《道路交通管理處罰條例》內有規定，車輛行近未設行車管制號誌的行人穿越道時，應減速慢行，且若有行人穿越，都要停讓行人，否則將被依法開罰，最重要吞1,800元罰鍰。