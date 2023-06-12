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「停讓行人」規定　關山警交通組長警廣專訪宣導

▲關警交通組長警廣專訪宣導「停讓行人」規定 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關警交通組長警廣專訪宣導「停讓行人」規定 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣交通近來遭外國媒體形容為「行人地獄」，為維護「行人安全」，行政院112年4月28日召開「行人安全改善方案會議」決議，自5月份起由警政署規劃「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，台東縣警察局針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車」、「道路障礙」等四大項重點違規項目嚴正執法。

為擴大宣導成效，關山警察分局交通組組長陳鼎喬於12日至警察廣播電臺台東分臺，接受主持人陳敏玲針對「停讓行人」及閃黃閃紅號誌、微型電動二輪車及酒駕零容忍等宣導議題進行專訪；陳組長表示，自5月1日起，展開全國同步「路口不停讓行人大執法」，除以攔查方式取締外，也會採科技執法。另一方面，為了改善行人安全，交通部日前修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，自3月31日起，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，由原本小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元處罰，機車則維持1200元。立法院今年4月14日也三讀通過條例修正案，將上述條文罰鍰金額上限調為為6000元，預計今年第3季實施。

關山警察分局表示，「交通安全、人人有責」這絕不是止於口號，而是要落實於日常生活當中，為宣揚本次交通安全月主題，除大執法外，另運用官網、粉絲專頁及line群組等網路宣導，希望能深入各個層面，讓民眾充分了解交通安全的重要性，呼籲行人過馬路切勿當低頭族，要專心過馬路，以確保自身安全，駕駛人也要多禮讓，以建立友善的用路環境。

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