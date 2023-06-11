騎樓設「i郵箱」遭開單清除　里長怒批侵害人權！大同分局曝原因

▲里長在里辦公室前設置i郵箱後被檢舉占用騎樓。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪、劉人豪／台北報導

有台北民眾反映大同區隆和里辦公處前騎樓，堆放大量雜物影響行人通行，大同分局接獲檢舉查證屬實後，由轄區民族路派出所到場勸導、製單舉發，並於6月9日偕同環保局清潔隊到場，末由里辦公室志工自行協助清除。

日前大同區隆和里沈春華里長，在里辦公室前設置i郵箱後被檢舉占用騎樓，警方限期清空，於是在9日強制執行，把i郵箱以及擺放的雜物移走，而沈春華10日到分局前抗議，控訴警方侵害人權，還對她鎖喉，痛批警方欺人太甚，「一只公文都沒有就動人民的財產。」

大同分局10日指出，沈里長雖主張隆和里辦公處前騎樓為建管處認定 之私設騎樓非法定騎樓，且擺放之物品為i郵箱，未妨礙民眾通行。但參照台北地方法院112年度交字第93號判決意旨， 騎樓本身即為道路之一部，不論為公有或私有，均為道交條例規 範之範圍。

另大同分局於案址查處時，現場除擺放i郵箱外，尚有鐵架、置物架、花盆、自行車等物，顯有妨礙行人通行，為保障行人通行空間，大同分局偕同環保局清潔隊到場，並由中華郵政及里辦公室志工自行協助清除，清除後現場仍留有肥料袋及花盆等物惟已可足供行人通行無礙。

「行人地獄」議題近日甚囂塵上，為保障行人通行順暢，大同分局提醒，占用騎樓堆放雜物不僅影響行人通行，另依道路交通管理 處罰條例第82條之規定，可處新台幣一千二百元以上之罰鍰。在此呼籲各位民眾勿占用騎樓，以維護行人通行安全。