攜手綠基會、創價學會　虎科大發揮永續影響力

▲虎科大結盟綠基會共同培育國際綠色驗證人才，由校長張信良（右）與董事長鄭福田代表簽署合作意向書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學結盟財團法人台灣綠色生產力基金會與台灣國際創價學會，產學攜手持續關注地球永續議題。虎科大校長張信良與綠基金董事長鄭福田代表簽署合作意向書，共同培育國際綠色驗證人才。虎科大同時與創價學會舉辦「SDGs × 希望與行動的種子展」呼籲公民大眾以行動參與永續議題。

虎科大校長張信良表示，學校向來重視環境議題與大學社會責任，自2022年起培育了7位永續工程師、13位溫室氣體盤查主導查證員及14位碳足跡主導查證員，目前這些碳盤查人才亦逐步蹲點企業，協助業界進行溫室氣體盤查與查證，接軌國際標準。

▲虎科大攜手綠基會產學合作，持續關注地球永續議題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎科大與綠基會以追求2050年碳中和、淨零轉型為目標，結合高教前瞻科技能量協助台灣產業發展綠色經濟，雙方將持續推動ESG管理技術、人員交流與國際綠色驗證訓練，進行溫室氣體盤查、碳足跡排放標準與碳中和標準調查，協助企業提升管理績效並輔導專案推動，以達產學雙贏局面。

此外，虎科大也與創價學會共同舉辦「SDGs × 希望與行動的種子展」，以「從一開始 從心出發」為策展主軸，邀請社會大眾從一句話、一個行動開始，發揮每個人的影響力，凝聚人類與環境是生命共同體，關注地球與永續發展的公共意識。

展覽共計4大展區，「入口區」介紹展覽緣起與理念、SDGs的意義；「主題區」呈現國內外8位行動家的故事，呼籲大眾為改變周遭環境展開行動；「互動區」由校園樹木循環再生工坊透過學生宿舍修整樟樹的廢棄枝幹，結合小盆栽及雷雕等素材進行DIY；「成果區」呈現虎科學子如何於生活實踐SDGs，如淨山活動、採訪外籍移工的生活及工作情況等。

▲虎科大校長張信良(右三)、雲林縣副縣長謝淑亞(左三)、創價學會執行長林廷鋒(右一)、青埔教育基金會董事長張嘉郡(左二)與虎科大學務長蘇暉凱為「SDGs × 希望與行動的種子展」開幕剪綵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）