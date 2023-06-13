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雲林警遭爆長官霸凌基層還搶功　縣警局長：不會讓員警付出白費

▲雲林縣議員張維崢驚爆雲林縣警局發生高階警官霸淩刑事基層警員事件。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議員張維崢驚爆雲林縣警局發生高階警官霸淩刑事基層警員事件。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會今（13）日進行第20屆第一次定期會，民進黨雲林縣議員張維崢進行總質詢表示，雲林縣警察局發生高階長官霸凌基層員警事件，指出去年1月破獲槍毒集團後，刑警大隊基層員警至今未得功獎。對此雲林縣警察局長林故廷事後受訪時說，霸凌案仍在調查釐清，但絕無搶功績。

雲林縣議會今日開議總質詢，縣議員張維崢表示，雲林縣警察局刑警大隊去年1月到屏東縣抓販毒集團，查扣海洛因磚、制式英國製MP9衝鋒槍等物，楊姓主嫌一度開槍反擊，基層員警冒著生命危險維護治安，但事件過後，員警沒得到功獎，反而有長官來搶功。

張維崢指出，基層員警破獲重大案件符合破格升遷資格，已經不計較長官搶功，卻沒想到竟遭內部檢舉指稱當時沒有穿防彈背心，且升遷至今沒下文，其他人看不下去才來陳情。張維崢並說，檢舉信函內容牽涉到攻堅現場，合理懷疑是警局內部內鬥，起因功績問題，根本造成打擊基層士氣。

雲林縣警察局局長林故廷於議會結束後接受媒體聯訪，林故廷表示，全案發生在去年，警察局絕對不會讓基層員警的付出白費，敘獎會秉持著公平公正的原則。林故廷強調，對於基層員警有依程序向警政署提報破格，但警政署沒通過，現在仍在審理獎懲公文，此次也有頒發第59屆模範警察給他，至於霸凌案仍在釐清調查中。

►聽Podcast #我在案發現場

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