正面迎擊！性騷擾止步　斗六正妹女警傳授實用防身術

▲正妹女警示範遭到捂嘴，最簡單又有效的反擊方式，就是扳襲擊者的手指。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

性騷擾議題吵得火熱，舉凡常聽聞的的正面親吻、背後襲胸等，突發事件常常讓女性民眾措手不及、無法防範。斗六警分局有鑒於跟蹤騷擾防制法上路滿一周年，且近期性騷擾議題在社會上亦引發關注，為增進民眾對自我保護意識的觀念，特別教導民眾3招實用之防身術，傳授「脫困」技巧，提升自我人身安全應變能力。

斗六警分局教官解說指出，最簡單又有效的反擊方式，就是扳襲擊者的手指，可以用一手抓住對方的小指、無名指，另一手抓住食指、中指，再用力扭轉對方手腕；如果不能抓住對方的手，可以用手指或拳頭用力揍對方的喉結，可以讓對方暫時喪失感官功能。

▲正妹女警示範正面熊抱，用雙手肘瞬間力量外擴掙脫。（圖／記者蔡佩旻攝）

正妹女警並示範遇到3種常見狀況下之反擊方式：

(一)狀況一：被正面制伏(熊抱)時，若無法舉高雙手時，可以嘗試以下幾點，先把手移到骨盆前，用力朝前方揮拳，會讓你和襲擊者之間隔出一段空間，此時再用額頭撞對方鼻子，當對方彈開時再以膝蓋狠頂他鼠蹊部。

(二)狀況二：襲擊者時常從後方現身，如果被從後方擒抱，可以快速往後彎腰，用後腦撞擊襲擊者，即使做不到也沒關係，關鍵是讓對方一條腿在前方，此時彎腰抓住其小腿，用身體的力量往上拉，攻擊者就會頓時失去平衡，摔倒在地。

(三)狀況三：當手被襲擊者抓住時，可以順勢旋轉手臂，將手掌翻到對方拇指握住之那側；如果手臂在對方下方，使勁把手臂往後拉掙脫。

斗六警分局說明，所謂性騷擾的定義，包括言語的騷擾及肢體上的騷擾。面對肢體上的騷擾或侵害時，防身術的觀念不在克敵制勝，而是找到瞬間機會、攻擊歹徒要害、把握空隙離開現場尋求協助。主在「解危」、「脫困」而非「制伏」，此外可以利用隨身攜帶之物品，如原子筆、鑰匙、雨傘等攻擊歹徒脆弱的身體部位如眼睛、鼻子、喉嚨、心口、膝蓋、鼠蹊部等，藉此爭取脫逃的時間。

▲正妹女警示範正面熊抱，用雙手肘瞬間力量外擴掙脫。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六警分局長黃念生表示，舉凡性騷擾、跟騷、家庭暴力、兒少保護等婦幼安全議題都是警方重視的宣導範疇，警方至轄區學校、社區宣導時，也會教導民眾增進相關觀念。也提醒民眾，防身術必須要經常練習，熟能生巧，才能夠應付突發的危險狀況，當面對歹徒的攻擊且情況險峻時，應立即脫逃與求助，以保護自身性命及安全為第一優先考量，千萬不要與對方硬碰硬，以避免遭受更嚴重的傷害。

▲正妹女警示範遭背後突襲，關鍵迅速彎腰抓住對方的小腿，用身體的力量往上拉，使歹徒摔倒在地。（圖／記者蔡佩旻攝）