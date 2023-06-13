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150年古禮祭典祝壽神農大帝　西螺福興宮攜手智慧科技照顧農民

▲神農大帝祝壽擺宴上，選用數十家裝設「農園天眼站」的小農，精心培育之優質水果、茗品、稻作、蕈菇、花卉等農產為神農大帝祝壽。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲神農大帝祝壽擺宴上，選用數十家裝設「農園天眼站」的小農，精心培育之優質水果、茗品、稻作、蕈菇、花卉等農產為神農大帝祝壽。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今日農歷4月26日是神農大帝誕辰，奉祀神農大帝廟宇均隆重祭禮，農民、藥商、醫師等都尊奉其為保護神。上午獲得農委會「菁創獎（農企業界的神農獎）」肯定的「天氣探長」於西螺福興宮聯合辦理祝壽慶典，並將智慧機械行「過爐」加持，祈設有天氣探長之農園田地，亦受神農大帝與太平媽祖庇佑豐收。

西螺福興宮奉祀之神農大帝不僅有流傳150年以上的番仔庄請頭香換稻穗之民俗，更收藏清代西螺街的米舖、中藥舖、釀造業等舖戶籌設五穀王會的「爐主頭家值年簿」，內文詳細載錄祝壽器皿與祭品數量，今日西螺福興宮神農大帝祝壽慶典，廟方依據古籍所載敬備祭祀用品。

▲神農大帝祝壽擺宴上，選用數十家裝設「農園天眼站」的小農，精心培育之優質水果、茗品、稻作、蕈菇、花卉等農產為神農大帝祝壽。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮與天氣探長團隊一同遵照舊例虔備祭品，並優先選用全臺各地優質農產品辦理祭典，誠心祈求太平媽祖與五穀王護佑風調雨順、百產豐隆。（圖／記者蔡佩旻攝）

神農大帝祝壽擺宴上，選用數十家裝設「農園天眼站」的小農，精心培育之優質水果、茗品、稻作、蕈菇、花卉等農產為神農大帝祝壽，除感念神農大帝親嚐百草、改善耕種方法與發明育種技術開創農業之先，傳承科學實踐的態度與順天法地的精神，更希望推廣運用科學工具進行環境數據監測與專屬氣象預測，讓當代農業面對極端氣候影響時，可以提升預測管理農田的能力，及時與精細協助農務決策判斷，以減少失誤損失。

雲林縣是農業大縣，縣府民政處在宗教民俗典禮儀式均正向支持，尤其神農大帝祝壽慶典。民政處副處長陳良駿說明，神農氏發明農作機具教導人民種植有五穀先帝之稱，神農大帝為農業守護神。西螺福興宮結合天氣探長智慧農業科技，也是發揚神農大帝的精神，神農大帝在首創木制的耒耜為農業發之始，所以天氣探長秉持其精神研發有利農作之設備。

▲神農大帝祝壽擺宴上，選用數十家裝設「農園天眼站」的小農，精心培育之優質水果、茗品、稻作、蕈菇、花卉等農產為神農大帝祝壽。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「天眼站」行過爐儀式，盼藉由神農大帝與太平媽祖庇佑透過氣象站照料農地，以科學監測加上宗教信念一起照顧農田與作物。（圖／記者蔡佩旻攝）

天氣探長執行長林偉文表示，現代已進化至智慧農業，「天眼站」在田間的感測器可協助農民觀察溫度、光照及土壤的水分與肥分變化，甚至可預測未來天氣，今日特別將「天眼站」行過爐儀式，盼藉由神農大帝與太平媽祖庇佑透過氣象站照料農地，以科學監測加上宗教信念一起照顧農田與作物。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，今與天氣探長團隊一同遵照舊例虔備祭品，並優先選用全臺各地優質農產品辦理祭典，誠心祈求太平媽祖與五穀王護佑風調雨順、百產豐隆。楊文鐘說，於儀式典禮後，將另外提供三位西螺在地農友申請全額補助架設費用，希冀傳承神農大帝順天法地精神，讓農園天眼站如同神農大帝派駐田間的前線兵馬，守護每塊農田、協助智慧化經營管理，利農利國。

▲神農大帝祝壽擺宴上，選用數十家裝設「農園天眼站」的小農，精心培育之優質水果、茗品、稻作、蕈菇、花卉等農產為神農大帝祝壽。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「天眼站」在田間的感測器可協助農民觀察溫度、光照及土壤的水分與肥分變化，甚至可預測未來天氣。（圖／記者蔡佩旻攝）


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