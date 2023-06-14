　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林刑事小隊長破案未記獎反遭職場霸凌　縣警局調查結果出爐

▲雲林縣警察局刑事警察大隊。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察局刑事警察大隊驚爆職場霸凌。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨雲林縣議員張維崢13日於雲林縣議會第20屆第一次定期會總質詢中，指出雲林縣警察局一名鄭姓刑事小隊長在去年1月破獲重大槍毒案，不僅至今未敘獎、被檢舉，還遭到長官言語霸凌。雲林縣警局晚間近10時發出調查說明。

雲林縣警局表示，刑事警察大隊偵三隊於2021年12月間接獲線報指稱一名洪姓男子涉嫌持有槍砲彈藥組織販毒集團，經以鄭姓小隊長為專責承辦人成立專案小組報請雲林地檢署指揮偵辦，並於2022年1月18日持搜索票前往屏東縣執行搜索拘捕，專案小組成員以優勢警力將洪男逮捕歸案，並起獲MP9烏茲衝鋒槍及海洛因等相關毒品。

▲雲林縣警察局長林故廷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察局長林故廷一再強調，警察局絕對不會讓基層員警的付出白費，敘獎會秉持著公平公正的原則。（圖／記者蔡佩旻攝）

此案經雲林縣警局初審認係屬冒生命危險偵破與社會秩序有關之重大刑事案件，經於2022年度第7次考績委員會會議決議，依序以專案小組專責承辦人鄭姓小隊長、執行攻堅為首人員吳姓隊員及特別出力人員林姓偵查佐等3員，檢件報請警政署提案特殊功績陞職審議會審議，後遭決議3員均未符合特殊功績陞職要件。

警政署亦於於2022年12月27日來函請雲林縣警局重新擬議相關出力人員行政獎勵並從優覈實敘獎，雲林縣警局對於此案相關出力人員經警政署審議未能符合特殊功績升職要件，給予尊重並深感遺憾。

雲林縣警局強調，此案因屬涉及多層次販賣毒品獎勵案件，現以溯源層級方式逐層追訴販賣毒品源頭，以求相關出力人員得以最高獎勵額度敘獎。另外，有關時任刑大大隊長疑有言詞不當相向一節，因該員已調任內政部警政署刑事警察局任職，雲林縣警局之調查結果將併案函請內政部警政署刑事警察局參辦。

▲雲林縣議員張維崢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議員張維崢今日於雲林縣議會總質詢揭發刑大偵三隊鄭姓小隊長遭職場霸凌。（圖／記者蔡佩旻攝） 

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林警遭爆長官霸凌基層還搶功　縣警局長：不會讓員警付出白費

►斗六超夯遊樂園遭「暴力搖」　男童夾斷腿！公所五點聲明

►150年古禮祭典祝壽神農大帝　西螺福興宮攜手智慧科技照顧農民

►正面迎擊！性騷擾止步　斗六正妹女警傳授實用防身術

►女議員控名嘴噁問「可以打X嗎」　張麗善嚴厲譴責：性騷零容忍

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
野生海龜背甲遭漆「鮮紅佛字」！　眾人怒：這是殺生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北刺網、拖網禁漁期將至　違者最高罰15萬元

新北推動犬貓結紮計畫　有效控制遊蕩犬數量獲肯定

雲林刑事小隊長破案未記獎反遭職場霸凌　縣警局調查結果出爐

全國首創！桃園禽舍改建結合智慧農業補助再加碼　最高可達1,300萬

預算花在刀口上！桃園市民活動中心新建原則　採五項評估指標

雲林刑事小隊長破案未記獎反遭職場霸凌　縣警局調查結果出爐

新北「影劇記者跨入電影製作」講座　即日起免費報名

新北企業制霸國際茶飲　承恩食品傳遞台灣珍奶幸福味

喜憨兒募集端午溫暖送　台南勞工局分送弱勢勞工

行人穿越道撞死行人　因自首輕判1年2月

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

Faye詹雯婷告恩師陳建寧偽造簽名　反遭起訴誣告罪：明知同意簽署

新北刺網、拖網禁漁期將至　違者最高罰15萬元

新北推動犬貓結紮計畫　有效控制遊蕩犬數量獲肯定

雲林刑事小隊長破案未記獎反遭職場霸凌　縣警局調查結果出爐

全國首創！桃園禽舍改建結合智慧農業補助再加碼　最高可達1,300萬

預算花在刀口上！桃園市民活動中心新建原則　採五項評估指標

雲林刑事小隊長破案未記獎反遭職場霸凌　縣警局調查結果出爐

新北「影劇記者跨入電影製作」講座　即日起免費報名

新北企業制霸國際茶飲　承恩食品傳遞台灣珍奶幸福味

喜憨兒募集端午溫暖送　台南勞工局分送弱勢勞工

行人穿越道撞死行人　因自首輕判1年2月

23漫博／【我推的孩子】赤坂明 x 橫槍萌果來台辦簽名會、大咖陣容粉絲瘋狂

兄弟挑戰4連勝　金安對決富邦左投肯特

26歲「存款1000元」有及格嗎　大批年輕人曬餘額：很好了啦

美決定提供「貧鈾穿甲彈」打爆俄軍坦克　白俄宣布將部署戰術核武

羅文嘉替林飛帆抱屈「真正的戰士」：兩度找他當不分區都拒絕

新北刺網、拖網禁漁期將至　違者最高罰15萬元

《鬼滅之刃》揭戀柱心酸過往...「對自己感到驕傲」暖心故事看哭粉絲

女大生遭老師「騙到廁所脫衣」針孔偷拍　實踐媒傳系3點聲明回應

新北推動犬貓結紮計畫　有效控制遊蕩犬數量獲肯定

烏克蘭水壩被炸　大水沖出「二戰屍骨」驚悚凝視畫面曝光

雲南伴娘「遭綁電線桿」　伴郎往腳底點鞭炮狂炸！

地方熱門新聞

雲林刑事小隊長破案未記獎反遭職場霸凌　縣警局調查結果出爐

行人穿越道撞死行人判1年2月

喜憨兒募集端午溫暖送

來台旅遊山區迷航+刁車　新加坡6口之家獲警救援

南消婦宣員深入區里宣導防火

新冠疫情確診人數增加　屏東衛生局籲快打疫苗

1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退

青春舞極限校際盃街舞大賽將登場

彰化標售二戰未釐清土地　最低105元

鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人　市府開罰20萬元

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

新北推動犬貓結紮計畫　有效控制遊蕩犬數量

新北刺網、拖網禁漁期將至　違者最高罰15萬元

南消友會第四辦事處頒贈救災救護工作獎勵金

更多熱門

相關新聞

雲林警遭爆長官霸凌基層還搶功　縣警局長說話了

雲林警遭爆長官霸凌基層還搶功　縣警局長說話了

雲林縣議會今（13）日進行第20屆第一次定期會，民進黨雲林縣議員張維崢進行總質詢表示，雲林縣警察局發生高階長官霸凌基層員警事件，指出去年1月破獲槍毒集團後，刑警大隊基層員警至今未得功獎。對此雲林縣警察局長林故廷事後受訪時說，霸凌案仍在調查釐清，但絕無搶功績。

雲林死亡車禍增加　善心企業捐6174頂安全帽

雲林死亡車禍增加　善心企業捐6174頂安全帽

西螺福興宮攜手智慧科技照顧農民

西螺福興宮攜手智慧科技照顧農民

性騷擾止步　斗六正妹女警傳授實用防身術

性騷擾止步　斗六正妹女警傳授實用防身術

雲林「蛙呀蛙呀蛙」限定拉麵！整隻青蛙躺裡面

雲林「蛙呀蛙呀蛙」限定拉麵！整隻青蛙躺裡面

關鍵字：

雲林縣警察局雲林雲林縣警局刑事警察大隊刑事小隊長職場霸凌

讀者迴響

熱門新聞

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

即／大樂透2.15億開出4注　各得5300萬

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

《黑澀會》鄭靚歆登記結婚了！　美魔女媽透視裝見證

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

直擊／孫生落淚後首談「媽媽被嘴」

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

好市多1神物折價比售價多！會員暴動了

迪士尼旗下頻道要關台！觀眾大崩潰：看不到這部

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

台南海龜背甲有佛！眾人怒：這是殺生

衛視中文台、電影台11頻道退出台灣！迪士尼曝原因

荔枝吃不完？她「好奇試1招」　7天後打開沒變黑

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面