雲林死亡車禍增加　善心企業捐6174頂安全帽給弱勢家庭

▲鼎立興實業及和嵩金屬建材公司、和嵩建築公司今日捐贈6174頂安全帽，為弱勢族群安全多加一層保障。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣A1事故今年較去年增加，其中未戴安全帽為機車事故死亡原因之一。鼎立興實業及和嵩金屬建材公司、和嵩建築公司今（13）日捐贈6174頂安全帽，為弱勢族群安全多加一層保障；雲林縣長張麗善感謝企業關懷弱勢族群愛心，提醒民眾騎機車出門務必戴安全帽，同時做好正確戴帽方法，保護自己生命。

安全帽捐贈儀式於雲林縣議會舉辦，鼎立興實業有限公司董事長林胡慶、經理黃玉松、和嵩金屬建材有限公司黃琬瑜副理、和嵩建築股份有限公司丁旭芳經理代表捐贈，縣長張麗善代表縣受贈，縣議員賴淑娞、曾博鴻、黃勝志、蔡明水、陳俊龍及等人出席觀禮。

鼎立興實業有限公司董事長林胡慶與縣長張麗善現場示範戴安全帽正確方法，林胡慶說「戴、扣、拉、緊」戴好安全帽，在事故發生時發揮最好的保護效果，機車族除了安全帽要正確配戴，必須注意路口人車，遵守其他交通安全，快樂出門，安全回家。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣A1事故今年較去年增加，其中未戴安全帽為機車事故死亡原因之一，她在縣府一級主管高峰會議、道安會議，要求警察局與各局處要利用各種場合、校園，加強宣導騎乘機車務必戴好安全帽，保護自己的生命安全。

張麗善表示，感謝鼎立興公司、和嵩集團支持縣府守護鄉親生命安全政策，分別捐贈3500頂、2674頂安全帽，免費提供給縣內低收入戶，年滿18歲至70歲、領有駕照的民眾，讓他們生命多一層安全保障，期待藉由安全帽的捐贈，再配合警方的執法作為，逐步養成騎乘機車配戴安全帽的良好習慣，有效降低不必要的傷害與遺憾。



社會處長林文志說明，為服務低收入戶鄉親保障交通安全，也讓鄉親能就近方便領取安全帽，雲林縣政府特別請各鄉(鎮、市)公所協助調查本縣18-70歲有駕照的低收入戶，並請鄉親依各戶政事務所通知之時段，攜帶受領人身分證、印章至戶政事務所領取安全帽。

▲鼎立興實業及和嵩金屬建材公司、和嵩建築公司今日捐贈6174頂安全帽，為弱勢族群安全多加一層保障。（圖／記者蔡佩旻翻攝）