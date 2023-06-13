斗六超夯遊樂園遭「暴力搖」　男童夾斷腿！公所五點聲明

▲斗六超夯金瓜鼠樂園本月初發生一名兒童遭遊具夾斷腿。（圖／翻攝自爆料公社）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市公所打造最受親子歡迎的膨鼠森林公園，並設計金瓜鼠遊樂區針對不同年齡層的孩童規劃各種遊具，每逢假日均湧入大量人潮遊憩休閒。近日卻遭民眾於爆料公社指出，金瓜鼠樂園的「搖晃橋」未設公告並夾斷小朋友的腳。今斗六市公所回應，遊樂場已投保公共意外責任險，皆有保單可稽，並非「不知道有沒有投保公共意外責任險」。

遭夾斷腳的兒童家長吳先生受訪敘述案發當下情況，事發時因去上廁所不在孩子身旁，回到孩子身旁時，聽其他小朋友說他的腳被橋撞到，一看才發現脛骨明顯斷裂骨折，當下前往成大醫院簡單包紮，帶回台北的醫院治療，直至上週三才再度前往斗六市公所了解公有設施的公共意外險申請部分。

▲斗六市公所公用課長指出兒童遭夾傷處，在正常使用下是不會有大縫隙以致腳掉入。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六市公所公用課課長與三位廠商列席，播放當下監視器畫面，指出意外係因上面有四名兒童未依正常規範使用所造成，家長表示，其實並沒有要公所賠償什麼，只是認為這部遊具藏有淺在的危險，希望公部門能更加謹慎，針對遊具再進一步審視檢討。

▲男童遭夾後腳骨明顯變形。（圖／男童家長提供）

今日記者回到現場，公用課課長指出遊具告示說明該器材使用方式及年齡限制，並表示，遊戲設備均必須有家長陪同，但事發當時家長並不在身邊，且事發當時上面的孩童是以「暴力搖」方式來使用，才會造成旁邊出現夾縫，孩童腳往下滑因而夾傷。

▲公用課課長指出遊具告示說明該器材使用方式及年齡限制，並表示，遊戲設備均必須有家長陪同。（圖／記者蔡佩旻攝）

針對指控，斗六市公所今（13）日發出說明，

一、對於小朋友受傷的部分，我們感到非常不捨，發生時間為6月2日晚上8點43分至45分。

二、家長則於6月7日上午11時至本所會議室觀看孩子使用該項設施之畫面。

三、該裝置(踏階形式裝置)適用年齡為6-12歲，受傷的小朋友符合使用年齡。惟使用說明中「請勿在踏階形式裝置上面做危險動作」，該名孩童之使用已非一般大眾所認之正常使用，且現場並無家長在旁指導。

四、本場各項遊戲及體建設施之使用，現場皆設有使用說明告示牌，家長的說法並不是事實。

五、本場已投保公共意外責任險，皆有保單可稽，家長說「甚至不知道有沒有投保公共意外責任險」，顯與事實不符。

▲男童家長當天在附近醫院做完簡單包紮後，返回北部就醫治療。（圖／男童家長提供）

▲斗六超夯金瓜鼠樂園本月初發生一名兒童遭遊具夾斷腿，民眾貼文爆料公社指出市公所課長甚至不知道有沒有投保。（圖／翻攝自爆料公社）