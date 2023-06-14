市值1.8億！海巡破雲林製毒工廠...抄出18Kg　可製60萬毒咖啡包

▲製毒集團藏匿雲林麥寮鄉鄉設廠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮鄉驚傳不法集團設立製毒工廠，海巡署偵防分署高雄查緝隊獲報後掌握情資，報請雲林地檢察署指揮偵辦，並於4月22日持執行查緝逮獲3名犯嫌，當場查獲新興毒品「喵喵」、四級毒品、製毒原料、各式製毒化學品、製毒機具等證物，全案依違反《毒品危害防制條例》移送偵辦。

高雄查緝隊日前掌握不法集團涉嫌於雲林縣製毒情資，會同雲林查緝隊、彰化查緝隊、高雄新興警分局、雲林西警分局、虎尾警分局及斗六警分局等單位共組專案小組，經長期監控掌握集團人員活動作息，即向雲林地方法院聲請搜索票執行查緝。

▲專案小組長期監控，視時機成熟攻堅逮人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

專案小組一舉緝獲製毒工廠逮獲3名犯嫌，並查扣喵喵成品18公斤(可混 6 萬包毒品咖啡包)、四級毒品43公斤、製毒原料120公斤、各式製毒化學品計3180公斤、製毒機具等證物，經估算倘所有原料完成毒品製作銷售後，可製成60萬包毒品咖啡包，市值約近1億8千萬元，全案依違反《毒品危害防制條例》移送偵辦。

▲專案小組於製毒工廠查獲四級毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

海巡署強調，為貫徹政府反毒決心，落實行政院「新世代反毒策略 2.0」溯源斷根，遏止毒品危害社會，將持續加強毒品案件查緝，秉持「追本斷源」精神追查毒品幕後集團，呼籲民眾若有發現不法，請撥打海巡署「118」報案專線檢舉，冀盼全民齊心，減少毒品危害，共創無毒家園 。

▲三級毒品喵喵已製為成品並裝袋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲製毒集團藏匿雲林偏鄉設廠，內部擺放各式製毒用化學原料。（圖／記者蔡佩旻翻攝）