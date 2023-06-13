朱凱翔道歉文「2細節」被揪出！鄭家純幫署名　律師酸：這就是專業

▲左為陳芳盈、右為朱凱翔。（合成圖／翻攝自陳芳盈臉書、記者劉邠如攝）

記者曾筠淇／綜合報導

雲林縣議員陳芳盈昨（12）日發文指控，C名嘴曾當其他人的面問她「我可以和妳打砲嗎？」文章雖未指名道姓，不過事後媒體人朱凱翔管理的臉書粉專「不演了新聞台」發文致歉，並強調自己無法記起陳芳盈所指的那句話。對此，律師林智群也揪出文章細節，直呼「這就是專業！」鄭家純則說，「連個署名都沒有」。

「不演了新聞台」昨發文表示，針對陳芳盈影射，即便對方沒點名，他也不會假裝不知道。接著粉專描述兩人認識情況及吃飯的人數、細節，他與政媒圈好友在2022年3月10日相約KTV，並於晚上7時6分進場，只是「成員也不是兩男兩女，就我印象所及，沒有陳議員所述，4個人吃完飯續攤的場合。」

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粉專還原當天情況，因為當時氣氛熱鬧，所以「如今我無法記起一年多前應酬中，是否有說過陳議員指控的那一句話。經詢問同席的友人，也無人有印象。」不過他也說，讓陳芳盈有這樣的感受，「我道歉」。

最後粉專提及兩人後續的相處，並說這15個月來，「我未能更早察覺陳議員的隱忍，再次致歉。」如果陳芳盈要提出任何司法或行政申訴，他會全力配合。

道歉文曝光後，律師林智群就說，「時間、地點都記得，性騷擾的時候剛好斷片，這就是專業」。事後他也在粉專「林智群律師（klaw）」上有感而發，性騷擾往往是權勢、上對下的副產品，他一直以為民意代表的權力會比較大，但「現在看起來名嘴更厲害一點，竟然敢挑議員下手。流量就是權力」。

還有不少網路紅人也現身留言串，鄭家純表示「連個署名都沒有，幫你加上『朱凱翔』」；四叉貓劉宇回應「反正你明天也不會記得」；鬼才阿水直呼，「真棒，出了事用匿名粉專來回覆大家，翔哥你再一次讓大家刷新認知了」。

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▲▼不少網路紅人也留言。（圖／翻攝自Facebook／不演了新聞台）

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