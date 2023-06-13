▲名嘴張宇韶遭控性騷擾及詆毀同業，傲慢形象曝光 。（圖／新台灣加油YouTube頻道）

記者邱晟軒／綜合報導

深綠名嘴張宇韶遭控性騷擾多名女子，更被踢爆私下為人，經常為了吹捧自己，不惜在其他女性面前大肆詆毀同業，批評名嘴同業「腦殘」、「口才爛爆」。事實上，從張宇韶過去在政論節目上的言行舉止來看，去年他在為前新竹市長林智堅的論文抄襲辯護時，表現出傲慢態度，瘋狂打斷來賓發言不可一世的態度，與現今爆料內容相吻合。

據《鏡週刊》報導，張宇韶遭指控性騷多名女子，甚至還有被害人爆料，張宇韶為了彰顯自己與眾不同，私底下還會攻擊其他同業名嘴，包括國民黨立委陳以信、前議員羅智強、名嘴范世平、陳東豪、陳敏鳳、矢板明夫及胡彩蘋等人，全都中槍。

▲不斷插嘴來賓發言，卻又裝大氣「先讓你說完」。（圖／新台灣加油）

回顧過去張宇韶在政論節目上的表現，其實就可以一窺一二。國民黨議員葉元之於2022年7月7日在政論節目《新台灣加油》中，針對林智堅論文抄襲爭議進行了討論。葉元之認為「連中華大學的教授都無法確定林智堅的論文是否原創」，然而，在他發言的過程中，張宇韶不斷插話打斷葉元之，「先讓你說完，這邊有很多教授在，先讓你說完啦」、「好啦，我讓你先說完啦，待會你臉會很腫」。

葉元之也不甘示弱，反問瘋狂插嘴張宇韶「還是老師，你的論文也是這樣寫的？」結果張宇韶臉不紅氣不喘地秒嗆「全世界、台灣多數研究生」皆是如此。

葉元之最後似乎被這些干擾搞得心煩意亂，直呼「你們也是學者，難道你們自己的論文也是這樣寫出來的嗎？」聽到這番話後，張宇韶立刻爆氣回應道「我的論文就是這樣寫出來的」，並繼續不斷插嘴葉元之發言，言辭中跳針表示「你的論點講完了嗎？先讓你說完啦，就說你都不懂」。