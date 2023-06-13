　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張宇韶錄影嘴臉！　插嘴嗆來賓「讓你說完，待會你臉會很腫」

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲名嘴張宇韶遭控性騷擾及詆毀同業，傲慢形象曝光 。（圖／新台灣加油YouTube頻道）

記者邱晟軒／綜合報導

深綠名嘴張宇韶遭控性騷擾多名女子，更被踢爆私下為人，經常為了吹捧自己，不惜在其他女性面前大肆詆毀同業，批評名嘴同業「腦殘」、「口才爛爆」。事實上，從張宇韶過去在政論節目上的言行舉止來看，去年他在為前新竹市長林智堅的論文抄襲辯護時，表現出傲慢態度，瘋狂打斷來賓發言不可一世的態度，與現今爆料內容相吻合。

據《鏡週刊》報導，張宇韶遭指控性騷多名女子，甚至還有被害人爆料，張宇韶為了彰顯自己與眾不同，私底下還會攻擊其他同業名嘴，包括國民黨立委陳以信、前議員羅智強、名嘴范世平、陳東豪、陳敏鳳、矢板明夫及胡彩蘋等人，全都中槍。

▲▼ 。（圖／新台灣加油）

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲不斷插嘴來賓發言，卻又裝大氣「先讓你說完」。（圖／新台灣加油）

回顧過去張宇韶在政論節目上的表現，其實就可以一窺一二。國民黨議員葉元之於2022年7月7日在政論節目《新台灣加油》中，針對林智堅論文抄襲爭議進行了討論。葉元之認為「連中華大學的教授都無法確定林智堅的論文是否原創」，然而，在他發言的過程中，張宇韶不斷插話打斷葉元之，「先讓你說完，這邊有很多教授在，先讓你說完啦」、「好啦，我讓你先說完啦，待會你臉會很腫」。

葉元之也不甘示弱，反問瘋狂插嘴張宇韶「還是老師，你的論文也是這樣寫的？」結果張宇韶臉不紅氣不喘地秒嗆「全世界、台灣多數研究生」皆是如此。

葉元之最後似乎被這些干擾搞得心煩意亂，直呼「你們也是學者，難道你們自己的論文也是這樣寫出來的嗎？」聽到這番話後，張宇韶立刻爆氣回應道「我的論文就是這樣寫出來的」，並繼續不斷插嘴葉元之發言，言辭中跳針表示「你的論點講完了嗎？先讓你說完啦，就說你都不懂」。

▲▼ 。（圖／新台灣加油）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／飛兒樂團鬧翻　Faye遭起訴
阿公性侵5歲小孫女！　趁阿嬤買菜下手
大咖韓女星酒駕出車禍！　醉到睡在駕駛座
彫博愛女亡！衝保母家動私刑「踹打呼巴掌」　判決出爐
快訊／陳綺貞溫情喊話舊愛鍾成虎　求好聚好散
快訊／金塊封王！　苦等47年隊史首冠
蔡阿嘎謝罪後首PO新片點閱曝光！　低成本恥爆：回歸初心
今天最後一天！　5億高中生案不能再申請證據調查
快訊／國防部公布「全民國防應變手冊」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／已婚男長官「傳露點照」給下屬　外交部要查

幼兒園餵毒案35人願意檢疫毛髮！　新北市府協助家長與業者談補償

新北幼兒園餵毒案延燒　鄭文燦：不該用的管制藥品不該出現

黃國昌喊提告　周玉蔻回擊：有沒有法律常識？我懶得告你啦！

新北餵藥案誰沒做好？　葉元之點名教育局：官僚心態害到侯友宜

黃揚明批違反倫理　林智堅委任律師考慮提告

畫面曝光！新北某托嬰中心「棉被蓋頭」悶死女嬰　家長控蓄意殺人

分析2024政黨輪替機率　吳子嘉曝結構不改變：賴清德100％當選

「西邊」成兩岸新名詞？　侯友宜：台灣要跟世界交朋友

環保與神同行！北市屈原宮引創光電　成為首座創能儲能示範宮廟

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

快訊／已婚男長官「傳露點照」給下屬　外交部要查

幼兒園餵毒案35人願意檢疫毛髮！　新北市府協助家長與業者談補償

新北幼兒園餵毒案延燒　鄭文燦：不該用的管制藥品不該出現

黃國昌喊提告　周玉蔻回擊：有沒有法律常識？我懶得告你啦！

新北餵藥案誰沒做好？　葉元之點名教育局：官僚心態害到侯友宜

黃揚明批違反倫理　林智堅委任律師考慮提告

畫面曝光！新北某托嬰中心「棉被蓋頭」悶死女嬰　家長控蓄意殺人

分析2024政黨輪替機率　吳子嘉曝結構不改變：賴清德100％當選

「西邊」成兩岸新名詞？　侯友宜：台灣要跟世界交朋友

環保與神同行！北市屈原宮引創光電　成為首座創能儲能示範宮廟

快訊／已婚男長官「傳露點照」給下屬　外交部要查

造鎮新案供給逾2500戶　高雄新市鎮房價站上3字頭

台南出現首例登革熱本土首例病例　民眾應加強清除積水容器以免受罰

幼兒園餵毒案35人願意檢疫毛髮！　新北市府協助家長與業者談補償

新北幼兒園餵毒案延燒　鄭文燦：不該用的管制藥品不該出現

黃國昌喊提告　周玉蔻回擊：有沒有法律常識？我懶得告你啦！

林之晨球場砸水瓶　蔡明忠：「會有懲處」捐款發展基層籃球

現「場」注音是二聲ㄔㄤˊ？她查辭典驚呆　原因曝光：不是改讀音

買了「哈利波特」家快被煩死　屋主：粉絲整天站外面還cosplay

屈臣氏「沒人在逛」怎生存？　內行羞曝1物：急需很方便

印度吊橋斷裂瞬間曝！ 男大字型猛搖下秒墜河

政治熱門新聞

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

朱凱翔陷性騷風波！節目宣布暫停播出

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

眾名嘴中槍！　張宇韶狠酸她：腦殘、口才爛爆了

陳芳盈揭朱凱翔性騷　深夜進急診室打點滴

即／柯文哲鬆口：當選後黃國昌當法務部長

張宇韶遭控性騷　媒體人：至少20女性投訴

周玉蔻嗆他恐成「色狼法務部長」　黃國昌：直接提告

朱學恒主動告發自己性騷　苗博雅揭3大算計

最美議員遭性騷！友人一句話讓她怒封鎖

即／朱凱翔9字道歉　陳芳盈一封信回應了

前外交官被控性侵　波蘭駐台辦回應了

朱學恒涉性騷　他曝藍老虎兩顆牙被剪

快訊／國防部公布48頁「全民國防應變手冊」

更多熱門

相關新聞

被深綠名嘴罵腦殘！財經網美公開私訊「搭訕不成就報復」

被深綠名嘴罵腦殘！財經網美公開私訊「搭訕不成就報復」

深綠名嘴張宇韶遭控性騷擾多名女子，更被踢爆經常為了吹捧自己，不惜在其他女性面前大肆詆毀同業，批評名嘴同業「口才爛爆」，甚至罵胡采蘋「腦殘」。對此，財經網美胡采蘋表示，2017年曾被張宇韶「午安早安」騷擾過，怎料只因不理會對方，張宇韶就到處講她壞話，直言此人行徑極度敗類。

張宇韶、朱凱翔皆遭控性騷擾　黃揚明宣布：不與他們同台直播

張宇韶、朱凱翔皆遭控性騷擾　黃揚明宣布：不與他們同台直播

停車場強抱親吻女同事　上校不服被記大過提告

停車場強抱親吻女同事　上校不服被記大過提告

台南警性騷女房仲！摸腰換簽約再含稅　遭2大過免職

台南警性騷女房仲！摸腰換簽約再含稅　遭2大過免職

性騷擾止步　斗六正妹女警傳授實用防身術

性騷擾止步　斗六正妹女警傳授實用防身術

關鍵字：

張宇韶性騷性騷擾名嘴三立政論節目

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

資深歌手高雄離世！享壽68歲

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

快訊／新北12名幼兒尿液結果出爐！

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面