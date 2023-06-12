朱凱翔被控性騷擾「無法記起那句話」　網讀懂道歉文：否認的意思

▲「不演了新聞台」道歉。（圖／翻攝自Facebook／陳芳盈 雲林縣議員、不演了新聞台）

記者曾筠淇／綜合報導

雲林縣議員陳芳盈今（12日）早發文指控，C名嘴曾上節目問她「我可以和妳打砲嗎？」事後卻見對方在節目上談鍾沛君性騷擾、痛批朱學恒，讓她大罵「你比朱學恒還噁心！」稍早，「不演了新聞台」發文表示，「雖不確定是什麼環節，但讓陳議員感受如此，我道歉。」

媒體人朱凱翔管理的臉書粉專「不演了新聞台」發文表示，稍早雲林縣議員陳芳盈發文影射他在唱歌場合說了不禮貌的話，「雖然陳議員沒點名，但我並不想佯裝不知。」

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粉專表示，他和陳芳盈在2021年公投期間認識，當時對方是羅智強的助理，隔年想投入雲林縣議員選舉，於是詢問他的想法，而兩人大多使用通訊軟體聯繫。2022年3月15日，他主持節目結束後，在附近羊肉爐吃晚餐，約5、6人，都是前後期的工作夥伴，至今也還在新聞或幕僚工作上服務。

粉專接續表示，陳芳盈途中過來寒暄，結束後自行開車離去，而當天餐敘結束，朋友拍下他走路去捷運站的身影，當時時間是晚上10時10分。再另一次聚餐，則是同年3月10日，與一群政媒圈好友相約KTV，進場時間為晚上7時6分，同樣是前後期的工作夥伴，但「成員也不是兩男兩女，就我印象所及，沒有陳議員所述，4個人吃完飯續攤的場合。」

粉專還原當天情況，當時唱歌氣氛熱鬧，但他確實無法記起一年多前的應酬中，是否有陳芳盈所指控的那句話，而詢問同席友人，也無人有印象，「雖不確定是什麼環節，但讓陳議員感受如此，我道歉。」

粉專最後表示，過去一年多，他與陳芳盈幾乎沒有交談，上次對話是今年2月18日、國民黨大安區初選期間，他批評羅智強過度操作子弟兵，而對方則用通訊軟體聯繫他說「哥，真的沒這麼好選啦」。這15個月來，「我未能更早察覺陳議員的隱忍，再次致歉。」

針對此事件，粉專也表示，他會深刻反省。「性平這道考題，戒慎恐懼面對。陳議員若要提出任何司法或是行政申訴，我會全力配合。」

不過道歉文曝光後，底下網友則紛紛表示，「敢做不敢當」、「扯東扯西，就是否認的意思」、「又一個斷片」、「避重就輕的道歉，然後還刻意提到政治考量，真是奇文共賞」、「否認成分比道歉多」、「所以有還是沒有？沒有道什麼歉？你席間朋友都說沒有不是嗎」、「真的不用再演了耶」。另也有網友表示，「請同桌兩個友人出來作證吧」。而「四叉貓」劉宇也酸，「反正你明天也不會記得」。

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