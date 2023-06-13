快訊／已婚男長官「傳露點照」給下屬　外交部要查

▲外交部發言人兼公眾會執行長劉永健。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

政壇「＃MeToo」燒進外交圈，一名前外交人員12日在臉書上披露，2017至2018年派赴日內瓦的一個國際NGO實習而認識了外交部黃姓前輩，該名黃姓前輩曾要求他「傳自己的照片給他看」，並不時傳使人反感、不適且情緒性的訊息，「甚至還有露點照」。對此，外交部發言人劉永健13日強調，由於事涉外交人員風紀與公務紀律，將勿枉勿縱，主動進行行政調查。

該名人士表示，黃姓前輩基於他們同樣大學畢業，有次要求他傳自己的照片給他看，「當時沒有很在意，想說因為沒見過面，也許他單純想知道我的樣子」，於是他就傳了一張去尼泊爾出差時的照片給黃，「爾後，他就時不時傳來一些讓人反感、不適且情緒性的訊息，甚至還有露點照」。

該名人士亦指，「當我知道外交部終於要在我現在定居的蒙特婁開辦事處時，我卻充滿恐懼」，因為黃姓前輩當初以法語專長考進外交部，也曾派過渥太華，可能也管過魁北克業務，而黃姓前輩目前仍在台北尚未外派，他深怕外交部把這個人送來蒙特婁，而身為在蒙城生活的國人，「我懼怕以後因辦理文件需要，還必須再見到這個人」。

對此，劉永健今天上午在外交部例行記者會表示，外交部對性騷擾事件採取零容忍的態度，至為重視駐外館處和外交部發聲的性騷擾事件，並積極嚴肅處理，外交部訂有性騷擾防治申訴機制與處理要點，並設置性騷擾申訴評議委員會，負責處理性騷擾的申訴案件，當事人如果提出申訴，外交部會在接獲申訴事件、確認受理3日內，由外聘專家學者組成專案小組，針對申訴人、被申訴人、證人以及相關人等分別進行訪談與調查，並將調查結果送交評議會審議，由考紀會作出適當懲處和處理。

劉永健說明，如果當事人未提起申訴，由於事涉外交人員風紀與公務紀律，外交部仍將嚴正處理，秉持勿枉勿縱的精神，主動進行行政調查，調查結果也將提交外交部考紀會處理，確保同仁有良好、安全的工作環境。他表示，如果當事人願意提出申訴，外交部會受理並召開專案小組展開調查，如果當事人不願意提出行政申訴，也會展開行政調查。

此外，針對前駐菲律賓代表徐佩勇涉性騷擾菲籍女祕書一案，劉永健表示，外交部在基於保護當事人隱私、尊重當事人意願等前提，已經展開行政調查工作。