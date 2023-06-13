5億高中生案罕見定遞狀截止日　中檢曝「這條件」仍可申請調查

▲檢方強調，沒有所謂「截止」提出的概念，檢察官絕對尊重當事人的意見及權利，並全力調查以釐清真相 。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市5億高中生墜亡案，賴母委任律師許哲維指出，承辦檢察官律定今（13）日是「遞狀截止日」，意思是過了今天，賴母一方就不能再遞狀申請調查，許哲維則表示「尊重檢察官決定」；台中地檢署回應，是因檢察官希望當事人如有意見或需要調查事項，可以盡速提出，而在此日期過後，如有新事證，仍可再提出申請。

據了解，承辦此案的檢察官，律定今天是賴母律師團隊遞出書狀的截止日，對此許哲維表示，這在實務上並不常見，尋常案件不會特別設定截止日，尊重檢察官的決定，只要檢察官將他們申請的28項證據調查，做到完整、充足的調查，他們沒有意見。今日他們沒有再申請其他證據調查。

檢方指出，承辦檢察官非常積極，希望當事人如有意見或有需要調查事項，可以盡速提出，讓檢察官來進行調查。另一方面，偵查程序也須密切進行，所以請當事人於某日期前提出。檢方強調，在這個日期之後，如有新事證，可以再提出申請。

檢方強調，沒有所謂「截止」提出的概念，檢察官絕對尊重當事人的意見及權利，並全力調查以釐清真相。

針對「遞狀截止日」及檢方說法，曾任主任檢察官的律師王捷拓表示，依照一般刑事訴訟法，在偵查程序當中，只要檢察官還未偵結前，是屬於開放性、積極性的多方查證程序，在檢方偵查階段應無所謂的遞狀截止日，這在法律上並沒有相關規定或效果。

王捷拓解釋，若是進入法庭，審查程序為了促進訴訟順利進行，法官有時會刻意要求雙方律師跟檢察官，要在一定期限內提出相關訴狀，但在一般偵查過程沒有遞狀限制的問題，應是承辦檢察官希望當事人可以盡速提出證據申請，讓檢察官能正在調查的事證做綜合性的調查，「是一個促請盡速申請的意涵比較高的動作。」