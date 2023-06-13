揭朱學恒告發背後算計！苗博雅批「欺騙大眾」　鍾沛君恐受N度傷害

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君指控，名嘴朱學恒於2022年對她性騷擾，引發外界軒然大波，朱學恒也於12日主動到台北地檢署告發自己，但此做法更引發外界不滿。社民黨台北市議員苗博雅13日表示，朱學恒擺出一副好像後悔的欺騙大眾樣子，但告發此舉，使檢察官還要傳喚鍾沛君作證，恐造成鍾Ｎ度傷害。

針對朱學恒自己告發自己的行為，苗博雅13日上午在台北市議會受訪時表示，如果朱學恒真的有悔意，且像他所說的願意負責的話，應該採用「自首」方式到地檢署，因為檢察官還沒開始偵辦，所以朱可以主動交代犯罪的人事時地物，並且表明願接裁判，這就是一般所謂的「自首」，也是展現真的有悔意的最好方式。

苗博雅提及，朱學恒12日用一個非常弔詭的方式「告發自己」，但「告發不自首」，而且告發狀上還埋了一個伏筆，希望藉由檢察官的偵查，可以早日還原事實，言下之意就是認為鍾沛君講得並非事實。

苗博雅說明，朱學恒告發之後，檢察官變成要傳喚鍾沛君作證，造成鍾必須負起舉證責任，要把證據提交給檢察官，還要在偵查庭上重複訴說自己後害經驗；而朱學恒則可繼續否認自己犯行、說鍾沛君所言不是事實，且檢察官要起訴的門檻滿高的，在刑事訴訟法上，要足認有犯罪嫌疑才可以起訴，所以未來若遇到在法律上舉證不足情形，朱學恒甚至還可以得到不起訴處份大禮。

苗博雅批評，朱學恒此舉非常險惡，倘若真的深具悔意，直接自首就好，或遵守承諾好好戒酒，從此不再接近鍾沛君，都是展現悔意最好方式，但現在卻欺騙大眾願意負責，擺出一副好像後悔、懺悔，讓一堆網友留言替他加油，可是在法律上用告發、不自首的弔詭方式，把鍾沛君拖進偵查庭去跟他對打，讓鍾沛君在被動狀況下又被他二度傷害，這實在是不能袖手旁觀的原因。

被問到朱學恒是否有設局北檢的感覺？苗博雅說，北檢遇到法律上告發就要依法偵查，他鼓勵檢察官在此案要重視性侵害、性騷擾事件的特殊性，關於保存證據不容易，以及被害人可能在多次重複陳述上受到Ｎ度傷害，檢察官應該要多做留意。