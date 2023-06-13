黃國昌喊提告　周玉蔻回擊：有沒有法律常識？我懶得告你啦！

▲周玉蔻。（圖／記者劉昌松攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲12日表示，未來若當選總統，有意找來時代力量前立委黃國昌來當法務部長，引發資深媒體人周玉蔻質疑，黃國昌若是做了「柯總統」的法務部長，當年在教室被他「硬上」的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長？對此，黃國昌反嗆，「真的有夠下流！沒有什麼好說的，直接提告。」周玉蔻則回應，「問一個問題就提告，你黃國昌有沒有法律常識啊？我懶得告你啦！」

針對黃國昌日前表示，有機會讓他當法務部長一定去，他去就不是做官，就是去掃蕩的，不需要思考「馬上說yes」；柯文哲12日接受館長直播訪問時直言，「最快的方法找黃國昌來當法務部長就好了，不用每一件事情都自己會」。

周玉蔻13日發文開嗆，「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室被他『硬上』的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」黃國昌回應，「看完後只能搖頭，惡意捏造這種不實內容，真的有夠下流。對這種被政府標案豢養的無恥側翼，沒有什麼好說的，直接提告。」

對於黃國昌喊告，周玉蔻則回嗆「問一個問題就提告，你黃國昌有沒有法律常識啊？罵人就不能文明一點，做點功課嗎？只會用那兩句話？罵人下流，你就上流了？我懶得告你啦！對了，小心心臟病發，多保重。」