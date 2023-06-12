畢業求職季　桃園青年專場徵才活動起跑

▲桃園青年專場徵才活動起跑。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府就業職訓服務處與青年局攜手，積極協助畢業青年尋職及創業，規劃於6月至8月辦理3場青年亮點專場現場徵才活動，將邀集70家廠商設攤徵才，現場也將有職涯快閃店，提供職涯課程、職場體驗、實務訓練與職場對接計畫諮詢及職涯導航等資源服務。

另外，青年局亦陸續辦理職涯發展及職場體驗系列活動，協助參與學員思考未來斜槓人生路徑、制定斜槓人生目標管理，此外也辦理職場體驗活動，提早了解職場環境，滿足青年朋友的創業及就業需求。

3場次青年專場徵才活動資訊如下：

1. 6月19日(一)09:00-12:00青年事務局(桃園市中壢區環北路390號)。

2. 7月19日(三)09:00-13:00中壢就業中心(中壢區新興路182號)。

3. 8月11日(五)09:00-13:00陽明公園市民活動中心(桃園市桃園區介壽路199號)。

6月份青年職涯發展及職場體驗活動亮點場次如下：

1. 【職涯課程】6月19日(一)09:30-11:30「斜槓人生，培養你的天賦與熱情！」-青年事務局(桃園市中壢區環北路390號)。

2. 【職場體驗】6月21日(三)10:00-16:00「蛋寶生技公司」參訪。

徵才活動現場同時提供創業諮詢、履歷健診、職涯諮詢等服務，為有需求者進行免費面對面諮詢服務，亦提供職業訓練相關資訊。