政大生校版徵才她去了！曝光全對話「狂被邀面試」：莫名其妙

▲政大生被爆「開賣淫公司」。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

政大一名法律系學生遭爆疑似成立賣淫公司，不僅同校生指控，學生會幹部也曾在政大FB交流版提出質疑。就有一位政大女學生留言，說自己曾想應徵團隊成員，跟對方談話後，卻不禁直呼，「這間所謂的『公司』，在剛創立的時候，就很（令人）匪夷所思……」，最後還是選擇不加入，「還蠻莫名其妙的。」

女大生在Dcard爆料文下方留言，「其實這間所謂的『公司』，在剛創立的時候，就很匪夷所思……與此次事件無重大關聯，但在此放上聊天紀錄截圖。」提到當初她看到公司創辦的號召文，就好奇填了表單，便收到對方的訊息，詢問她對戀愛創業活動有沒有什麼想法。

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她便指出，自己跟朋友曾想創辦一個帳號，來幫人解決感情問題，過去還曾給人牽過線，基本上都有成功。對方聽聞，就認為她可以往把妹、戀愛諮商方向發展，「接下來就叫我加賴的群組，進去之後，發現有大概10個人吧（不確定因為退掉了），然後他就請大家填一個表格，留下各自專長與期望發展方向。」

▲創辦人在校版徵董事秘書／總經理特助。（圖／翻攝自Dcard）

結果對方看到她有拍過Vlog，也做過圖片，就表示想面試她，讓她擔任專案執行組副組長，還提到會跟一位「Benson」一起面試。女大生忍不住質疑，「我覺得，雖然你作為發起人，我也不是非常能確定你跟Benson的能力和經歷」，開始對發起人產生懷疑，也心生不妥，「『面試』到底基準是什麼？」

發起人見狀，不斷想說服她面試，「感覺妳蠻多專長的，才來確認妳要面試哪一組」、「如果妳是想進影音組的話，可以考慮看看要不要面試組長喔」、「找團隊夥伴還是得慎重（才想面試看看）」、「只要我跟妳，或是妳還有Benson可以互相確認就好了」、「還是說就先不面試，我們三個約個時間聊聊呢？」對方還稱，應徵者中只有她提出對學經歷、能力有質疑，所以才想聊一聊。

▲西革瑪其中一個IG帳號。（圖／翻攝自Dcard）

女大生最後以理念不合的理由婉拒邀請，「我完全不認識他，也不知道所謂Benson是誰，為了不掉進騙局，我還是選擇退出，之後也退出了賴的群組，還蠻莫名其妙的：）」。就有人看了也滿頭問號，「看起來真的很鳥欸！而且團隊人數怎麼變來變去的><」、「把自己當老闆的嘴臉真的受不了。」

話題又釣出另一名女大生留言，解答團隊人數問題，「不小心誤入這個團隊兩個禮拜的我，可以回答這個問題」，透露發起人最一開始是開Google表單招募團隊夥伴，「收到回覆之後，就開始一個一個私聊（其中包括「稱讚」很可愛、可以錄影出blablabla）（真的傳沒幾句就在油）」，當時她傳訊息到一半時，對方就突然跟她說「過關了，可以加入團隊」，「所以團隊人數才會是浮動的，因為一直有人加入或退出。」

▼女大生曾想應徵西革瑪有限公司團隊夥伴。（圖／翻攝自Dcard）