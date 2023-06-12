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桌遊老闆性侵高中女！誆「洩天機」帶她上旅館　還有手機拍過程

▲▼桌遊公司負責人黃祐家性侵女高中生還拍片。（圖／記者劉昌松攝）

▲桌遊公司黃姓老闆性侵應徵的女高中生，還拍下影片遭檢察官聲押獲准。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

經營桌遊公司的黃姓男子年初約面試打工的女高中生見面，提議要幫女高生占卜，接者以「占卜是洩漏天機」，要求女高生當他的「抒發窗口」，女高生不明所以，跟著黃男去旅店開房間，沒想到卻慘遭性侵，還被拍片，檢警獲報後，持法院搜索票前往搜索查扣並還原黃男手機內影片當證據，將黃男依加重強制性交等罪起訴。

起訴指出，黃男是基隆市鴻耀公司的負責人，平常以舉辦桌遊活動為業，2022年12月28日在人力銀行張貼廣告求才，因此認識了登門應徵的被害女高中生，黃男見被害人年幼可欺，2023年1月7日再次約出被害人，到桌遊活動場地聊天。

黃男趁著聊天的時候，幫被害人占卜，結束後聲稱占卜是洩漏天機的行為，被害人必須要有相對應的交換，詢問被害人是否願意當他的抒發窗口，被害人聽不懂，但仍跟著黃男到林森北路某旅店開房間。

2人一進房間，黃男不顧被害人反抗，強行逼被害人口交並插入下體得逞，還用手機拍下性侵猥褻過程，被害人事後提告，台北市中山分局報請檢察官指揮，持法院搜索票到桌遊店進行搜索，查扣手機並以數位還原出黃男拍攝的影片，依法提起公訴。

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