正職、打工通通來　台南中心連辦7場次徵才首場14日開跑

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心連辦7場次徵才活動，29家企業現場媒合，釋出逾1000個工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎畢業季、暑期打工，勞動部雲嘉南分署台南就業中心連辦7場次徵才活動，邀集服務業、量販業、百貨零售業、製造業、旅宿業、客運業、生技業等計29家企業現場媒合，釋出逾1000個工作機會，超過6成待遇逾30K，尤以客運駕駛長薪資最高上看65K，次為開發工程師60K。

活動日期將在6月14日、15日、17日、19日、20、27日、28日，其中14日及28日二場次徵才活動中，提供60個工讀機會。搶攻暑期打工朋友別錯過。另外，尚有未能到場的廠商，如欣汽車客運、大潤發流通事業、茶の魔手、康那香企業……等32家公司，台南就業中心提供代收代轉履歷服務。歡迎應屆畢業生、求職朋友及打工族群多加運用快速取得面試的機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，該中心5月求才需求較4月份增長6%，為加速勞僱雙方快速媒合、提升求職朋友面試比例，依不同區域別，在台南市轄區內中西區、佳里區、仁德區各辧理一場小型徵才及4場單一廠商徵才，為求職朋友找尋更多面試機會。希望踏出校園新鮮人及求職人把握機會踴躍前往面試。

6月首場，在14日上午10點至12點在西賢里活動中心(台南市中西區民權路四段470號) 現場媒合，參與徵才的優質廠商包含漢來美食、統聯客運、台南安平雅樂軒酒店、欣南天然氣、逐鹿炭火燒肉、台南大員皇冠、旭暉應用材料、美商德盟、三皇三家茶坊、101文具店等10家企業。17日上午9點30分至12點在佳里區六里聯合活動中心(台南市佳里區佳東路327巷20號)現場媒合。預計邀集優質廠商如梁鑫實業、大潤發流通事業、龍杏生技製藥、鑫鐘美實業、豪士纖維等5家優質企業。27日下午2點至4點在仁德里活動中心(台南市仁德區文心路138 號)現場媒合。預計邀請優質廠商如恒耀、豐年豐和、萬國、大亞、品元、群創、中鋼保全……等10家企業。

另，4場單一廠商徵才，15日下午2點至4點興南客運在經濟部工業局安平工業區服務中心2樓會議室(台南市南區中華西路一段67號)現場媒合、19日上午9點至11點南寶樹脂在廠區 (台南市西港區中山路521號)現場媒合、20日下午2點至3點30分美喆國際企業在廠區(台南市安南區工業三路15號)現場媒合、28日大潤發台南店暑期工讀徵才活動在台南就業中心3樓會議室(台南市東區衛民街19號)現場媒合。活動相關訊息或想了解更多的徵才活動可至「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）撥打台南就業中心（06）237-1218洽詢。