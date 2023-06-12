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花蓮國際商港一甲子！體驗海洋親子活動營　2梯次名額有限

▲▼花蓮港務分公司將在暑假推出吸引親子共遊的2梯次營隊活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮港務分公司將在暑假推出吸引親子共遊的2梯次營隊活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港務分公司為慶祝花蓮港開放國際商港60週年及推廣「海洋教育」，讓民眾更親近海洋，瞭解海港相關作業，今年特別在暑假期間結合花蓮港區相關單位，推出吸引親子共遊的營隊活動，讓父母親與孩子們一起探索花蓮港獨特的魅力，為親子間留下一個別具意義的暑假回憶，體驗來自海洋的感動。

▲▼花蓮港務分公司將在暑假推出吸引親子共遊的2梯次營隊活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

海港領航員親子營隊活動內容相當豐富多元，除觀賞實境互動軟、硬體設施，全台唯一以船艙造型設計的港史館，讓參加民眾踏入花蓮港的時光隧道，瞭解建港歷史外，還有平日不對外開放的信號台、監控中心及港區導覽；也將參訪港務警察總隊，體驗戴鋼盔、穿防彈衣、學防身術、打靶，模擬當港警維護港區安全的使命。另外結合賞鯨行程，出海近距離觀賞鯨豚，飽覽海洋生態。

▲▼花蓮港務分公司將在暑假推出吸引親子共遊的2梯次營隊活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

今年親子營隊活動將於7月1日辦理「海港領航員出巡去」、7月29日「海港領航員追鯨豚」各1梯次，名額有限，歡迎有興趣的家長及學童搶先報名參加，報名網址：https://reurl.cc/y7n21y。

▲▼花蓮港務分公司將在暑假推出吸引親子共遊的2梯次營隊活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

為慶祝花蓮港開放國際商港60週年，花蓮港務分公司將於8月18日與世界展望會共同為花蓮地區弱勢孩童辦理公益夏令營活動，帶領孩童了解花蓮港的歷史，認識海港與港埠設施，以及船舶進出及貨物裝卸等商港相關作業，種下海港人才苗芽。

花蓮港務分公司表示，近年來致力於推廣海洋教育，不僅暑假舉辦夏令營活動，平時接待學校及團體參觀港史館、導覽港區，散播海洋人才種子，破除民眾對於港口管制區的迷思，為港區帶來更多的人潮，我們希望身處海洋國家，讓每一位民眾都能對海洋文化有更深刻的認識，進而更親近海洋。
 

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