守護海洋永續發展　台南黃金海岸海洋環境教育宣導

▲台南市環保局11日在黃金海岸舉辦「國家海洋日Fun海旅程」活動，除展示海廢循環再利用、海廢變藝術等作品、結合民間單位淨灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為展現維護海洋環境的執行力及行動力，台南市環保局11日在黃金海岸舉辦「國家海洋日Fun海旅程」活動，除展示海廢循環再利用、海廢變藝術等作品、結合民間單位淨灘，更找來潛海戰將潛入海底清垃圾，半天時間共清出82公斤海洋廢棄物，其中不可回收共計67公斤，可回收約為15公斤。

台南市海岸線約達70公里，環保局積極維護海洋環境，成立環保艦隊及潛海戰將，於110年清理海廢6.4公噸。111年清理海洋廢棄物約7公噸。分析海洋廢棄物，最大宗的是玻璃瓶、寶特瓶、飲料杯，廢漁網漁具佔1/6。

市長黃偉哲表示，要真正解決海洋污染，得從教育下手，近年來環保局積極推行海洋環境教育、淨灘等行動，希望藉此提升海洋環保意識，進而徹底改善海洋生態，讓環境教育向下扎根。

11日淨灘參與對象包含海保署、教育局、南市區漁會、南縣區漁會、南區區公所、環保局、中華醫事科技大學、遠東百貨、二仁溪沿岸發展協會、水環境守護志工隊等超過200人及15位潛海戰將。經統計，沙灘上撿拾到廢棄物則以塑膠類佔大宗，其次是玻璃類，海裡撈出最多的是蚵架掉落的蚵繩。

環保局長許仁澤表示，黃金海岸具高度觀光吸引力，同時也為海灘帶來相當可觀之廢棄物，呼籲遊客勿隨意棄置廢棄物，一同守護海洋環境。