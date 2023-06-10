偏鄉醫療典範！　花蓮慈院「全人醫療整合計畫」成果國際重視

▲▼花蓮慈院承辦全台唯一的健保署山地鄉「全人醫療整合計畫」，由副院長陳星助分享執行成果。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

深耕東部地區偏鄉醫療三十七年的花蓮慈濟醫院，融合十多年來推動中央健康保險署「秀林鄉醫療給付效益提昇計畫」（簡稱IDS計畫）的經驗，2022年承辦全台唯一的健保署山地鄉「全人醫療整合計畫」，結合專業醫療與資通訊科技的智慧AI應用，成功轉型成「預防及醫療並重」的全人整合計畫，團隊用心的成果也在健保署【健保改革-挑戰與布局】主管共識營中與大家分享。

「健康平等是全民健康保險的核心價值之一。」石崇良署長表示，讓每個人繳的健保費能發揮最大效益，是健保署團隊的責任，在努力提升效益的同時，當然不會忘記要守護全民的健康，這需要公部門與私部門的齊心合作，來解決偏鄉醫療資源不均的問題，秀林鄉從IDS計畫開始就是示範場域，在秀林鄉衛生所與花蓮慈院的努力下，成為很多國際健康及醫療單位的的指定參訪點。

秀林鄉衛生所主任田惠文說，記得第一次見到花蓮慈院副院長陳星助的時候，陳副院長跟她說的第一句話，就是「有需要什麼請跟我說，花蓮慈院會全力支持。」到現在這句話一直都沒有變，而自己身為一個原住民，真的很感謝健保署的整合支持，還有花蓮慈院的陪伴，讓很多鄉民都能得到醫療的幫助。

▲健保署署長石崇良感謝團隊為了全民健康而努力。

花蓮慈院副院長陳星助表示，原本的IDS計畫與全人整合計畫最大的不同，其實就是精神，從傳統重視醫療的論量計酬，轉型成為預防醫療並重的論人計酬方式。IDS將許多專科醫療帶入部落及社區，提供24小時急診、夜間門診、到宅診療、居家照護、疾病管理…等服務，但是全人整合則是增加了各類疾病預防保健、在地疾病篩檢、健康促進…等服務。

▲花蓮慈院院長林欣榮表示，醫療最重要的就是要以人為本。

秀林鄉是全台灣地理面積最大的山地鄉，以有限的醫療資源要照護分散在各部落社區的民眾，對醫療團隊來說是很大的挑戰，於是花蓮慈院團隊結合了資通訊科技，除了遠距醫療的應用，還建置了以知識為基礎的全人資料倉儲，可以精準分析鄉民面臨的健康問題與需求。陳星助副院長表示，根據統計，秀林鄉全鄉照護人口有7888人，照護占率為46.8%，就醫習慣以到衛生所就診為主，所以，花蓮慈院與秀林鄉衛生所從IDS計畫開始就有緊密的合作，在承辦全人整合計畫後，更是在原本西醫的基礎上，與中醫師公會合作，以中西醫合療的方式，提升醫療效益，以2022年的健保總額來看，總費用下降的5.7%。

▲秀林鄉衛生所主任田惠文感謝健花蓮慈院的陪伴，讓很多鄉民都能得到醫療的幫助。

全人整合照護團隊，由健保署整合西醫基層、各層級醫院、中醫師公會、牙醫師公會以及長照服務，針對上醫治未病，中醫治欲病，下醫治已病的不同時期健康需求，提供全人整合醫療照護服務，讓醫療給付發揮最大效益，以SDG永續發展為目標，讓公部門、醫療團隊、NGO共同投入，營造健康、智慧、有韌性的秀林鄉。

「人本醫療，尊重生命」是花蓮慈濟醫院的立院宗旨，花蓮慈院院長林欣榮表示，雖然在醫院裡有分不同的專科醫療團隊，但是醫療要守護的根本是人，一個完整的人可能會有不同方面的健康問題，所以，透過全人醫療整合計畫的推動，希望能守護好每個寶貴的生命，尤其是就醫不便的偏鄉民眾，落實醫療守護健康、守護生命、守護愛的任務。

