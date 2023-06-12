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大陸 大陸焦點 特派現場

爸姓江、媽姓胡「給兒取名這4字」　他崩潰21年：名字太大壓不住

▲▼江胡傳奇。（圖／翻攝自九派新聞）

▲江胡傳奇。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

許多家長異想天開，幫孩子取了極具特色的名字，但卻也常困擾著孩子。近日，大陸湖北一名21歲男生曬出自己的身分證，說他父親姓江，母親姓胡，因為父親那時候喜歡玩《傳奇》遊戲，所以給兒子取名為「江胡傳奇」。他吐槽，因為這個名字，多次被「特殊對待」，目前已經決定改名。

據《九派新聞》報導，近日，名為江胡傳奇的湖北男生，曬出自己的身分證，引發眾多網友熱議。江胡傳奇透露，他是湖北監利人，獨生子，在武漢文華學院讀大三。爸爸姓江，媽媽姓胡。

據父親說，妻子懷孕的時候，自己喜歡玩《傳奇》遊戲，所以給兒子取名為「傳奇」，至今沒有改過名字。爺爺奶奶也比較開明，尊重父母的想法，但並沒有將此名字寫進族譜。

因為名字特殊，江胡傳奇多次被「特殊對待」。比如讀大學時，有校媒記者因為姓名找他採訪；外出旅遊被導遊點名，刷臉進門被報出名字時，會瞬間吸引眾人的目光；也有大學老師誤解他把網名留在課堂名單裡，他只好拿出身分證「自證清白」；進公司實習的第一天，他就被整個辦公室的人知曉姓名。

回憶起這些時刻，江胡傳奇表示，他並不覺得名字給自己帶來了困擾，「大家都是看熱鬧，沒有惡意，都無所謂。」不過擔心「名字太大壓不住」，他正考慮大學畢業後改名。

雖然名字帶有「傳奇」二字，但是江胡傳奇並沒有覺得自己哪方面比較傳奇，「我就是個普通人，沒有啥傳不傳奇的，平平淡淡就夠了。」在他看來，與人交往，最重要的是人品，名字再炫，人不行也沒啥意義。

近年來，越來越多的家長給孩子取名時另闢蹊徑，比如湖北宜昌的萬先生給兒子取名為「萬塗思瑞」，諧音英文123。也有人名為「高富帥」。

針對這種情況，江胡傳奇建議，家長給孩子取名字還是要深思熟慮，過於奇葩的名字可能會給孩子帶來多年的困擾。

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