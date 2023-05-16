網紅景點獅子關浮橋車輛翻覆落水致5死　有人爬出在水中掙扎呼救

記者魏有德／綜合報導

湖北恩施著名的景點「獅子關浮橋」今（16）日發生一起車輛衝出護欄落水的意外事故。事故發生後，相關人員緊急出動救援，車內8人被救起時，5人無生命徵象，另有3人被送醫急救，整起事故發生原因仍在調查中。

▲湖北恩施的獅子關浮橋發生意外事故，車輛翻覆落水致5人現場無生命徵象。（圖／翻攝封面新聞，下同）

《封面新聞》報導，據恩施權威人士介紹，沉沒車輛是9人座，目前已救上3人送往醫院，另有5人打撈上岸無生命體徵，「浮橋開通之初，兩端是有限流、限速控制，限速20公里。後來一直沒出事，可能放鬆管理了，目前各級領導已到現場。」

根據網路上流傳的影片顯示，事故發生時，一輛黑色中型客車從浮橋一端上橋後，浮橋隨水面上下起伏，橋面出現漫水情況，緊接著，車輛在一轉彎處突然衝出護欄，車頭入水後，車尾還掛在護欄上，此時，兩輛車從事故地點行駛過去，致使黑色客車沉入水中，也讓遠處拍攝的遊客發出一陣驚呼。

黑色車輛入水後，目擊者拍到有一名身著白色上衣的男子冒出水面，試圖想抓住浮橋，載浮載沉的伸出雙手呼救，緊急情況令遠處的遊客們相當揪心。

這起事故發生地點位於湖北恩施的獅子關景區，該景區負責人田先生曾經對外界說明浮橋的由來，他表示，這處景點叫做「廊橋遺夢」，浮橋是2015年初開始修建，當時是為了旅遊方便，可供車輛行駛，「一般景點都是遇水架橋、遇水過船，我們想搞個不一樣的創新，就修了一座浮橋。」

據了解，這座浮橋長約500公尺，由於車輛行駛時，浮橋會呈波浪狀擺動，因此成為當地知名的網紅景點，也有人擔心會不會因此造成車輛翻覆，不過，這座浮橋自2016年通車後，16日發生的意外是頭一起事故，也讓外界對於這座浮橋的後續整頓措施格外關注。