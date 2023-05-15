快訊／擄殺長榮馬國女大生判死刑　父母悲痛求償2千萬結局出爐

▲擄殺長榮女大生的嫌犯梁育誌（中）二審遭判死刑。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

南部某大學馬來西亞籍女大生，2020年10月獨自從學校返回租屋處時，遭男子梁育誌擄走性侵後殺人，震驚社會，高雄高分院今年3月二審宣判，依殺人罪判處嫌犯梁育誌死刑，褫奪公權終身。民事部分，女大生的父母求償2千萬元，橋頭地院今（15）日下午宣判，判梁嫌應賠給女大生父母共593萬餘元。可上訴。

全案發生在2020年10月28日晚間，當時24歲的女大生，從學校獨自返回租屋處時，遭嫌犯梁育誌擄走，先性侵後殺人，並棄屍於高雄阿蓮山區！梁男供稱，他將鍾女擄上車時，對方還有呼吸心跳，他準備將對方載往他處的途中，才發現鍾女竟已身亡，慌亂之下，他才載屍亂繞19小時，最後將屍體棄置於大崗山。

▲涉嫌殺害長榮女大生的嫌犯梁育誌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

梁育誌被逮後辯稱沒有殺人之故意，僅是失手殺人，檢方認為梁嫌為滿足私慾，其於隨機挑選落單女大生性侵未遂後，非但未有任何反省行為，反而變本加厲，再性侵殺害，且以繩結勒頭、毆打無反抗能力長榮女大生，使用此等令人髮指之凌虐手段，無理、任意剝奪無辜性命，完全無視過程中對方哭喊求饒之行為，偵結後依法對兇嫌梁育誌提起公訴，建請法院判處死刑。

橋頭地院在去年3月18日一審宣判，法官認為梁沒有教化的可能，依強制性交殺人罪、強制性交未遂罪、遺棄屍體等罪嫌，判處梁育誌死刑，依照刑事訴訟法規定，全案依職權上訴高雄高分院審理。

▲擄殺長榮女大生的梁育誌（中）二審仍判死刑。（圖／記者吳世龍攝）

高分院審理期間，梁育誌的律師抗辯，認為原審法院沒有送鑑定，就認定梁沒有教化可能，合議庭法官去年9月開庭討論後，決定送有關單位鑑定，鑑定小組成員將包括精神科醫生、律師、志工、教授、心理醫生等多人，而鑑定報告已經完成送交高院。

高分院審理期間，女大生父母親自出庭，控訴梁育誌的犯行，而梁育誌的量刑教化鑑定也成為雙方攻防焦點，全案在今年3月24日宣判，駁回上訴，維持死刑判決，全案目前上訴最高法院審理中。

民事部分，橋檢依犯罪被害人保護法規定，補償鍾女雙親殯葬費、法定扶養義務、精神撫慰金等共200萬元。此外，女大生父母也在審理中向橋頭地院提出刑事附帶民事賠償，向梁嫌各求償1000萬元，橋院今日宣判，判梁嫌應賠給女大生父親333萬4516元、母親260萬元，全案可上訴。

不過，梁嫌的父親曾向媒體表示，梁男在押期間曾寫信回家認同「以命償命」，家屬也無能力幫梁育誌做任何賠償，女大生父母就算獲得判賠，也不一定拿得到。