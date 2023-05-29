30萬人都姓陳！「高雄10大姓氏」曝光　他秒笑：爸媽包前2名

▲高雄點整理出高雄10大姓氏。（圖／高雄點Kaohsiungtien授權引用）

網搜小組／鄺郁庭報導

臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」經常分享當地大小事，昨（28）日貼出「高雄10大姓氏」，釣出前3大姓的網友們笑呼，「我老公跟我老闆都姓陳」、「我爸姓林、我媽姓陳，全包」、「姓陳的報到！」

「陳林滿天下！」高雄點28日貼出4張圖，分別是「高雄10大姓氏」、「高雄姓氏第11-20名」、「各世代最常見姓名」、「台灣最常見姓名」。其中，高雄10大姓氏分別為「陳（約30萬人）」、「林（約20萬人）」、「黃（約19萬人）」、「李（約14萬人）」、「吳（約12萬人）」、「王（約12萬人）」、「張（約11萬人）」、「蔡（約10萬人）」、「劉（約8萬人）」、「楊（約7萬人）」。

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就有網友秒舉手笑呼，「我老公跟我老闆都姓陳」、「我爸姓林、我媽姓陳，全包」、「姓陳的報到」、「好多陳」、「姓林的報到」、「我第四名。」還有網友表示，「下次可以來個高雄最少姓氏」、「前後任高雄市長都姓陳！」

另外，「高雄姓氏第11-20名」則為「許」、「洪」、「郭」、「鄭」、「謝」、「蘇」、「曾」、「邱」、「莊」、「葉」。而「台灣最常見姓名」中，女生1-5名為「淑芬」、「淑惠」、「美玲」、「雅婷」、「美惠」，男生1-5名為「家豪」、「志明」、「俊傑」、「建宏」、「俊宏」。