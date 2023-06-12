見3位總統參選人　AIT處長孫曉雅：挺台領導者與中官員密切接觸

▲AIT處長孫曉雅與3位總統參選人見過面。（資料照／記者莊喬迪攝）

文／中央社記者游凱翔台北11日電

2024總統大選藍綠白3陣營參選人確定，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅指出，很喜歡這3名參選人，她對3名參選人的了解，包括其個人與過去幾年所從事的工作，談及兩岸關係，她強調「交流」本身是好的，所謂「現狀」指的是某種和平與穩定，而非受到脅迫的現狀。

孫曉雅日前接受媒體人李四端主持的「大雲時堂」節目專訪，明年將舉行總統大選，李四端關切，美方是否支持參選人探索與中國和解的可能性，藉以緩解兩岸緊張局勢。

孫曉雅回應，她已見過、也都很喜歡這3名參選人（國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲），且她來台灣已經2年多，與台北市、新北市政府及副總統辦公室都有很好工作關係；因此，她對3人的了解，也包括他們個人及過去幾年來從事的工作。

至於是否應與中國對話，孫曉雅認為，對話是好的、有用的，因為美國也在尋求更多與中國的對話與交流，當然也不會阻止其他人要這麼做的意願。

李四端關切，美方長年以來主張兩岸應維持現狀，是否意味美國不希望台灣與中國領導人有太密切接觸。孫曉雅回應，「不是」，交流本身是好的，所謂「現狀」指的是某種和平與穩定，而非受到脅迫的現狀。

李四端追問，美方是否確實支持未來台灣的領導者能與中國官員有更密切接觸。孫曉雅回應，「當然」，溝通及擁有溝通管道很重要，儘管具挑戰性，但她也聽到3個政黨都有談到想溝通的意願；那怕各自切入角度不同，但似乎是共同目標。

孫曉雅強調，台灣的選舉並不會影響美國對台灣的承諾，美國對台灣的支持是跨黨派的，無論美國政府的變動或台灣領導階層的變化，「美國對台灣的支持，始終沒有動搖」；美國也很願意將自己視為是支持台灣的主要夥伴跟朋友，她也希望台灣以同樣方式看待美台關係。

孫曉雅指出，她不認為跟中國的關係是零和賽局，台灣需要在兩岸關係中規劃出自己的道路，但規劃這條道路會面臨地緣政治挑戰，這也是美國支持台灣之處，即支持台灣作出促進溝通、強化機制的選擇，讓這些機制可讓世界能維持現狀並繁榮。

針對美國對台軍售多項武器，李四端詢問是否代表美方認為兩岸戰爭無可避免。孫曉雅指出，她並不認為戰爭無所避免，但她確實認為，嚇阻是避免戰爭最好的方法，也就是要具備很好的自衛能力。

孫曉雅說，中國擁有14億人口且相當靠近台灣，但台灣只有2300萬人，此存有客觀上的差異；因此，台灣需要靈活、機靈，同時也需要發出嚇阻訊息並展現決心，要達成這些作為的方式，就是擁有一支強大且受人民相信的軍隊。

在台灣參與國際組織部分，孫曉雅指出，台灣在某些組織是以觀察員參與研討會或活動，但美國真的很努力支持台灣有意義參與各個組織，讓世界能受惠於台灣的專業與知識，就如同台灣在半導體供應鏈中所扮演的關鍵角色。

孫曉雅說，台灣擁有一流的醫療跟公衛系統，台灣未能在疫情期間，透過WHO（世界衛生組織）、WHA（世界衛生大會）分享專業知識，真的很可惜，畢竟台灣在防疫措施方面做很好。

至於如何回應難回答或不能回答的問題，孫曉雅透露，外交訓練開始，就接受「不要回答假設性問題」的教育，因此都能夠應對；李四端好奇問，是否會被發現在迴避問題，孫曉雅笑說，台灣人都很有禮貌，但其他國家民眾，就會說這真是一個非常「外交式」的回答，這時外交官就會回說：「謝謝」。