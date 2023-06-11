30多名家長+2幼童到場！侯友宜2度面談餵藥案風波　遲到逾15分鐘

▲兒童權益促進協會理事長王薇君在校園側門口大聲抗議。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜今（11）晚第二度與受害家長會晤，共有30多位家長以及2位兒童到場，但侯卻遲到15分鐘。由於現場戒備森嚴，民進黨市議員張維倩、黃淑君等多位試圖關心此議題的人，均不得其門而入，遂在場外高聲抗議，並拿出標語大喊，「新北市民有眼睛，市長落跑沒有心」。

新北市幼兒園餵藥案自5月15日正式向檢方報案，今天是第28天，為了讓受害家長安心，侯友宜繼昨天之後，今天晚間6時30分於板橋莒光國小，第2度與家長會晤，市府方除侯友宜外，教育局長張明文、衛生局長陳潤秋、社會局長張錦麗皆有出席。晚間6時之後，家長從正門魚貫而入，不過面對媒體均低調不發一語。據悉，共有30多位家長以及2位兒童到場。

只見現場拉起鐵柵欄、戒備森嚴，不許隨便外人進入；就連民進黨市議員張維倩、黃淑君，以及時代力量執行副召集人王薇君等多位試圖關心此議題的人，也都不得其門而入。張維倩表示，侯友宜今天上午南下雲林跑選舉行程，且今天下雨家長過來非常辛苦，結果侯友宜卻遲到了15分鐘才到。

黃淑君表示，侯友宜從不同的側門進入，「難道是在躲避市民的監督嗎？」她也指出，王薇君獲得家長的授權書代表出席，結果也被擋在門外。而對於侯友宜今天在雲林批民進黨總統參選人賴清德「搞不清楚狀況」，還要賴交代司法機關儘速清查，張維倩說，侯要為自己的言行負責，市民心中都有一把尺。由於被拒於門外，張維倩、黃淑君拿出準備好的文宣，高喊「新北市民有眼睛，市長落跑沒有心。」