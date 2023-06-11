快訊／侯友宜2會幼兒園餵藥案家長內容曝　「若瀆職我也負責」

▲新北私幼餵藥案，侯友宜晚間二度閉門見家長後旋即搭車離開。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜今（11）晚6時30分於板橋莒光國小第二度與受害家長會晤，共有30多位家長以及2位兒童到場，但侯卻遲到16分鐘。原定晚間7時30分會結束，不過直至8時20分才有家長魚貫從會議中走出來。侯友宜出面後面對微笑，不發一語離開。

新北市幼兒園餵藥案自5月15日正式向檢方報案，今天是第28天，為了讓受害家長安心，侯友宜繼昨天之後，今天晚間6時30分於板橋莒光國小，第2度與家長會晤，市府方除侯友宜外，教育局長張明文、衛生局長陳潤秋、社會局長張錦麗皆有出席。晚間6時之後，家長從正門魚貫而入，不過面對媒體均低調不發一語。共有30多位家長以及2位兒童到場。

只見現場拉起鐵柵欄、戒備森嚴，不許隨便外人進入；就連民進黨市議員張維倩、黃淑君，以及時代力量執行副召集人王薇君等多位試圖關心此議題的政壇人士，也都不得其門而入。張維倩表示，侯友宜今天上午南下雲林跑選舉行程，且今天下雨家長過來非常辛苦，結果侯友宜卻遲到了16分鐘才到。

民進黨議員陳乃瑜、黃淑君於門外進行抗議，不過卻被市府公務員擋下來，兩人不滿高喊，「最強母雞怎麼會這樣子？」現場更一度爆發推擠。晚間8時20分左右，家長魚貫從會議室內離開，侯友宜也緊接在後，面對議員高聲提問質疑，侯面帶微笑、不發一語旋即上車離開。據了解，會議過程中相當平和。

▲新北私幼餵藥案，侯友宜晚間二度閉門見家長。（圖／記者鄭佩玟攝）

據了解，侯友宜在會中表示，自己只要孩子健康，事實真相到底是什麼，若孩子健康受到影響，「我們一定捍衛到底，第一天就進到司法程序，憑良心說，我沒有辦法做醫學判斷，檢察官也要請教醫療專家，隔天晚上我就趕快跟檢察官說這案子很嚴重！」

侯友宜指出，如果有瀆職，還有吃案問題，那不可饒恕，市長也要負起責任，既然有民代做出這樣的反應，自己很希望民代或家長拿出資料，「我會去處分、我也負起連帶責任，我也請檢察官來查，弄清楚事情。」侯也說，做好孩子的照顧，做專案長期追蹤，四間醫院未來在就醫過程中，會列在系統中，隨時關心孩子的成長。侯坦言，現在外面資訊很混亂，但自己不會特別去做反駁，外界的批評都不在乎，最在意的是趕快釐清真相，讓家長安心，「我們也是第一次遇到這種事情，我們會拜託檢察官趕快調查。」

最後，侯友宜也強調，若大家有意願開第三次會，或過一段時間再召開，「我隨時都很樂意。」