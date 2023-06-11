侯友宜會私幼餵藥案家長！8家庭未安置　她稱沒聽到有人表達不滿

▲新北私幼餵藥案，侯友宜晚間二度閉門見家長。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜今（11）晚第二度與受害家長會晤。教育局長張明文說明今晚共有35位家長以及2位兒童出席，目前有6個家庭考慮是否接受安置於其他幼兒園，以及有2個家庭尚在媒合當中。市府衛生局長陳潤秋表示，孩子目前的狀況都穩定，而家長希望能夠盡快採檢，新北市府已安排台北榮總到院採檢。她並表示，今晚會議過程平順，「沒有聽到」家長表達不滿。

張明文說，今天有35位家長及2位孩子出席。針對2位孩子出席，他解釋因父母是雙薪家庭，共同出席今天會議，於是就帶著孩子一起。而6月8號教育局廢止事發幼兒園的立案許可，衝擊到42個家庭，市府於昨天成立專案辦公室一對一對孩子進行全面安置，尤其安置就學是這2天的重點。他指出，目前有6個家庭尚在考慮是否接受安置，以及有2個家庭尚在媒合當中。

張明文轉述，家長也關心到底真相為何，希望能夠盡快水落石出，市府也提供了相關法律協助。他也說，侯友宜關心孩子的健康，也跟家長的意見一致，希望能夠了解到底發生了什麼事？期盼司法偵辦能夠盡快。至於為何跟時代力量執行副召集人王薇君鞠躬，他則表示是因為謝謝她的指教。

陳潤秋表示，很多的家長都很關心毛髮檢測，因為目前都檢出來微量巴比妥，所以需要進一步毛髮檢測，但孩子的頭髮又一直在長，所以希望能夠盡快採檢。她表示，市政府會跟檢察單位請示，把希望接受檢測毛髮的名單交給檢查單位，希望能夠盡速協助，醫療院所也已安排由台北榮總到院採檢，而目前家長們都還在登記之中。

陳潤秋也說，孩子體內的巴比妥非常微量，殘留原因有很多種，今天土城黃璟隆院長也出席說明孩子狀況都是穩定的，後續包括新北聯醫、亞東醫院、部立台北醫院也都會提供醫療服務。至於是否有家長在稍早會議表達不滿，她表示「沒有聽到」。另針對檢測會否出現「偽陽性」，她則表示都要看檢察官方面所提供的資訊。