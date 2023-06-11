是否滿意侯友宜表現？　幼兒園餵藥案家長嘆：提早2周處理較好

▲新北私幼餵藥案，侯友宜晚間二度閉門見家長。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜今（11）晚第二度與受害家長召開專家會議。一位不具名家長受訪表示，過程中大家都有水準，理性把訴求提出。但他也說，儘管自己小孩沒被驗出藥物殘留，但還是會擔心，「當下沒驗出不代表過去沒有」。對於侯友宜的表現，該家長感嘆，6月5號才第一次檢驗，若檢驗或專家會議能提早2周處理，家長的心才會比較安定。

新北市幼兒園餵藥案自5月15日正式向檢方報案，今天是第28天，侯友宜今晚第二度與受害家長召開專家會議。教育局長張明文說明，今晚共有35位家長以及2位兒童出席。其中一位家長不具名受訪表示，今天侯友宜及相關局處首長出面解釋家長們的疑問，包括毛髮檢測，以及後續的相關流程。

針對檢測偽陽性的可能性，該家長表示，新北市府會建議檢察官考量此可能性，因為有些家長會相信偽陽性，但也有家長不見得相信。至於是否有其他家長在會議上表現激動，家長答，大家都蠻有水準，理性把訴求提出。該家長也說，侯友宜承諾，在行政方面會盡量配合家長，但司法的部份就非其權限所能及，但也會盡量協助反映。

至於是否滿意侯友宜的表現，家長委婉表示，有8個小孩被驗出藥物殘留，而自己的小孩沒被驗出，但自己還是會擔心，當下沒驗出不代表過去沒有，只是現在不知道真相為何。該家長遺憾表示，侯友宜一直解釋接到案子就有立即處理，但是就該家長個人感受，孩子6月5號才第一次檢驗，若檢驗或專家會議能提早2周，家長的心才會比較安定。