「法制局幫忙集體訴訟」　侯友宜見私幼餵藥案家長：不在乎外界批評

▲新北私幼餵藥案，侯友宜晚間二度閉門見家長後搭車離開。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市板橋幼兒園疑似餵藥案件震驚社會，新北市長侯友宜今（11）日晚間第二度與家長會面，表定傍晚6點半的會議，侯友宜約6點48分到場，進行閉門會議。衛生局長陳潤秋會後受訪時指出，今晚會議過程平順，「沒有聽到」家長表達不滿；據了解，侯友宜在會面過程中表達高誠意，如果有瀆職，還有吃案問題，那不可饒恕，市長也要負起責任，現在外面資訊很混亂，但自己不會特別去做反駁，外界的批評都不在乎。

侯友宜約傍晚6點48分乘車到莒光國小，在隨扈的陪同下快步走進綜合大樓，面對議員詢問能否進去不發一語，表情凝重。據悉，今日會議約有30多名家長到場，部分家長也帶著小孩出席會議。

據了解，侯友宜在會中表示，自己只要孩子健康，事實真相到底是什麼，若孩子健康受到影響，「我們一定捍衛到底，第一天就進到司法程序，憑良心說，我沒有辦法做醫學判斷，檢察官也要請教醫療專家，隔天晚上我就趕快跟檢察官說這案子很嚴重！」

侯友宜指出，如果有瀆職，還有吃案問題，那不可饒恕，市長也要負起責任，既然有民代做出這樣的反應，自己很希望民代或家長拿出資料，「我會去處分、我也負起連帶責任，我也請檢察官來查，弄清楚事情。」侯也說，做好孩子的照顧，做專案長期追蹤，四間醫院未來在就醫過程中，會列在系統中，隨時關心孩子的成長。侯坦言，現在外面資訊很混亂，但自己不會特別去做反駁，外界的批評都不在乎，最在意的是趕快釐清真相，讓家長安心，「我們也是第一次遇到這種事情，我們會拜託檢察官趕快調查。」

侯友宜也說，毛髮是大家最在意的，所以也有告訴檢察官，最好是採檢毛髮，送到家長認可的醫院，讓它具有法律作用，「集體訴訟、法律扶助，新北市法制局長吳宗憲會來幫大家，若簽名允許，我們就來做，若有人真的餵食藥物，學校會受到處分，若不是的話，傷害孩子的受教權，不是學校的問題，這段時間的影響要怎麼去做？教育局撤銷立案，不再讓孩子受干擾、釐清案情，對此造成的影響，看有什麼行政賠償，我會去查，若不撤銷是不是有包庇學校的嫌疑，當初驗出8個，家長又提告，我們不得不慎重處理，當時若不採取很硬的措施，外界更不會諒解，我也知道家長的不諒解，會進到市府來，但該承擔要承擔。」

另外，侯友宜也強調，若大家有意願開第三次會，或過一段時間再召開，「我隨時都很樂意。」